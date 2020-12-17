Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем РВСН

17.12.2020, 7:40, Новости дня

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Министр обороны Герой РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил личный состав, ученых, конструкторов, работников ОПК и ветеранов с Днем Ракетных войск стратегического назначения.

«На вооружении войск находятся уникальные стратегические ракетные комплексы, обладающие высокой боевой готовностью, надежностью и управляемостью, что позволяет гарантированно решать задачи ядерного сдерживания и способствовать сохранению стабильности в мире. Благодаря отличной профессиональной подготовке, ответственности и добросовестности воины-ракетчики успешно осваивают новые виды оружия и военной техники, вносят весомый вклад в защиту национальных интересов России», – передает официальный сайт Минобороны РФ текст поздравления Шойгу.

Он также поздравил всех с праздником и поблагодарил за доблестную службу и ратный труд.

«Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов на благо Отечества!» – сообщил Шойгу.

17 декабря 2020 года Ракетные войска стратегического назначения отмечают 61-ю годовщину со дня образования. Как подчеркнуло Минобороны, сегодня РВСН – это род войск Вооруженных сил, являющийся важнейшим компонентом стратегических ядерных сил России. Ежесуточно на боевых постах в составе дежурных сил находится около 6 тыс. человек.

В настоящее время в боевом составе РВСН семь типов ракетных комплексов, позволяющих эффективно ответить любым вызовам времени. Среди них четыре типа ракетных комплексов стационарного шахтного базирования: «Воевода», «Стилет», «Тополь-М» и «Ярс». В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».

За последние годы поставка пусковых установок ракетного комплекса «Ярс» с межконтинентальными баллистическими ракетами позволила обеспечить устойчивые темпы перевооружения группировки как шахтного, так и подвижного вариантов базирования. Выполнение запланированных на 2020 год мероприятий по перевооружению группировки РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения до 81% и увеличить возможности группировки по выполнению задач ядерного сдерживания.