Бузова пожаловалась на дорогостоящую плитку за 15 миллионов рублей

17.12.2020, 7:04, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Бывшая участница проекта «Дом-2» Ольга Бузова раскритиковала дорогостоящий ремонт в своей элитной квартире. Ей не понравилось, что одна только плитка обошлась в 15 миллионов рублей.

Элитную квартиру, чья площадь составляет 200 квадратных метров, Ольга Бузова приобрела летом прошлого года. За нее певица заплатила 120 миллионов рублей, при этом кредит она брать не стала, предпочтя копить на жилье несколько лет. Бузова призналась, что всегда жила по средствам, поэтому даже на квартиру мечты хотела накопить самостоятельно.

После покупки элитной недвижимости Бузова решила сделать в ней ремонт. Впоследствии оказалось, что стоимость работ и отделочных материалов может выйти слишком высокой. Так, только одна плитка обошлась телеведущей в 15 миллионов рублей. Стоит отметить, что квартира Бузовой находится в Раменках недалеко от Мосфильмовской улицы.