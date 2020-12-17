Фадеев почувствовал себя дураком после просмотра российского телевидения

17.12.2020, 7:04, Разное

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Российский продюсер Макс Фадеев заявил, что отечественное телевидение заставляет его чувствовать себя дураком. К такому выводу он пришел после просмотра программы «Давай поженимся!».

Возмутил продюсера эпизод с 25-летним петербургским рэпером GOODY (Дмитрий Гусаков). Тот назвал кинорежиссера Федерико Феллини японским блюдом — «суши такие». Фадеев считает, что причиной такой маленькой эрудиции является ЕГЭ и деятельность министерства образования.

Посмотреть ролик Максу Фадееву предложили его поклонники, когда он пришел заниматься в тренажерный зал. При этом пользователи Сети поддержали продюсера. Они напомнили, что над программой «Давай поженимся!» часто шутит Гарик Харламов. Кроме того, они выразили надежду, что рэпер просто неудачно пошутил, когда сказал, что он не знает, кто такой Федерико Феллини.