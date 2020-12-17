Нарышкин сравнил нынешнюю ситуацию в мире и времена холодной войны

17.12.2020, 6:46, Новости дня

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Нынешняя ситуация в мире отличается от холодной войны в лучшую сторону, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

В канун отмечаемого 20 декабря 100-летия отечественной внешней разведки Нарышкин дал интервью «Российской газете». Он напомнил, что во времена холодной войны мир оказался «на краю ядерной катастрофы в период Карибского кризиса». Как сообщил Нарышкин, «нынешняя обстановка отличается от ситуации тех лет в лучшую сторону». Он сказал, что «вообще верит в человеческий разум и в то, что мы сможем избежать жесткого противостояния».

Директор СВР подчеркнул, что «наша страна слишком хорошо знает, что такое большая война и какую трагедию она представляет для цивилизации». В связи с этим РФ «настойчиво призывает других участников международного сообщества перестать «играть с огнем» и начать диалог о реформировании глобального миропорядка на многополярных началах». Он указал на необходимость обеспечить условия, при которых «невозможна ситуация, когда чьи-то сдавшие нервы могут привести к большой катастрофе».

Напомним, Нарышкин сообщил о беспрецедентном прогрессе в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами. Нарышкин сообщил, что его ведомство с разной степенью интенсивности сотрудничает практически со всеми значимыми разведывательными и контрразведывательными службами государств – членов СНГ, стран Запада, Центральной и Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Дальнего Востока, Латинской Америки, Ближнего и Среднего Востока, африканских государств.