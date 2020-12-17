 

Политолог: Лукашенко не будет предпринимать реальных шагов к реформам без принуждения

17.12.2020, 6:12, Разное
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Александр Лукашенко вернулся к излюбленной политике многовекторности. Батька отчетливо понимает, что инертность протеста играет ему на руку и оставляет время для маневра, поэтому он не торопится выполнять сочинские соглашения.

Недавно последний диктатор Европы сообщил о намерении сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. Политолог Алексей Кочетков выразил мнение, что инициатива Батьки не имеет под собой никакой пользы. Эксперт убежден, что Лукашенко не станет двигаться в сторону реальных реформ без принуждения.

Кроме того, Александр Григорьевич сейчас ставит в приоритет будущее своей политической карьеры. Глава Белоруссии, по всей видимости, строит планы на следующие президентские выборы, на которые он, по словам Кочеткова, будет баллотироваться.

Таким образом, за громкими словами Лукашенко стоят старые проверенные методы удерживания власти любой ценой. Политик продолжит укреплять культ личности и убеждать граждан страны в том, что только с ним государство будет процветать и придерживаться стабильности.

Стоит отметить, что, по мнению ряда политологов, зимний период станет завершением белорусских протестов. Однако есть и альтернативная точка зрения, согласно которой недовольство граждан лишь усилится в некомфортных погодных условиях.



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