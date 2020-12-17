 

Le Monde – Эрдоган захотел открыть «новую страницу» в отношениях с ЕС — через несколько дней после введения европейских санкций

17.12.2020, 5:56, Новости дня
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Турецкий лидер Реджеп Эрдоган во вторник сообщил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, что желает вытащить отношения между Турцией и ЕС из «порочного круга» и открыть в них «новую страницу», пишет Le Monde. Как отмечается в материале издания, на прошлой неделе ЕС ввёл в отношении Турции санкции в связи с её «агрессивными» действиями в Средиземном море.


Reuters

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонных переговоров с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем во вторник вечером заявил, что желает открыть в отношениях с Евросоюзом «новую страницу», сообщает Le Monde со ссылкой на официальное сообщение администрации турецкого президента по итогам беседы. 

По данным французской газеты, в ходе переговоров, которые стали первым контактом такого уровня между Турцией и ЕС с момента принятия Брюсселем решения о введении санкций против Анкары, Эрдоган также выразил сожаление в связи с тем, что «отдельные лица постоянно предпринимают попытки спровоцировать кризис» в турецко-европейских отношениях, и призвал вытащить их из «порочного круга». 

Кроме того, Эрдоган также выразил готовность вновь начать диалог с Евросоюзом «по поводу ситуации в целом» и «на основе взаимных интересов», упоминается в материале Le Monde. Как отметил турецкий лидер, исходной точкой для создания более «позитивного» климата между двумя сторонами может стать соглашение по беженцам, заключённое ими в 2015 году. 

Как напоминает обозреватель Le Monde, в минувший четверг лидеры стран — членов ЕС на саммите в Брюсселе приняли решение ответить на «незаконные и агрессивные действия» Анкары в Средиземном море против Греции и Кипра санкциями. Напряжённость в отношениях между Евросоюзом и Турцией вот уже несколько месяцев провоцируют работы по разведке газовых месторождений, которые ведёт турецкая сторона в спорных водах.  

А в понедельник к европейским санкциям добавились и американские — Вашингтон принял меры против Турции в связи с приобретением ею российских комплексов ПВО, подчёркивает автор статьи. «Мы надеемся, что ЕС сможет избрать по отношению к Турции конструктивный и разумный подход», — прокомментировал ситуацию в беседе с Шарлем Мишелем турецкий президент. 



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