National Interest – эксперты призвали США доминировать на Чёрном море, избегая войны

17.12.2020, 5:56, Новости дня

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США должны противостоять расширению российского и китайского влияния в Черноморском регионе, пишет бывший верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Филип Бридлав и директор отдела внешнеполитических исследований Института Брукингса Майкл О’Хэнлон в своей статье The National Interest. При этом добиться этого они могут не столько военной поддержкой, сколько экономическим и дипломатическим присутствием в регионе.



Reuters

Избранный президент США Джо Байден должен признать важность Чёрного моря с точки зрения национальной безопасности страны, сосредоточившись, прежде всего, на дипломатическом и экономическом присутствии в регионе. Как пишут в своей статье для The National Interest бывший верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Филип Бридлав и директор отдела внешнеполитических исследований Института Брукингса Майкл О’Хэнлон, это позволит избежать военного конфликта в регионе.

Множество американцев считают страны, граничащие с Россией в Восточной Европе, «очень далёкими и трудными для осмысления», так как они редко фигурируют в американских новостях и нечасто привлекают к себе внимание туристов. Однако, как отмечают авторы статьи, для того чтобы пролить свет на ситуацию в большей части региона, цели РФ в ближнем зарубежье, деятельность Китая и необходимые ответные действия США, необходимо взглянуть на Чёрное море.

Основными игроками в Черноморском регионе авторы считают Россию, Украину и Турцию. Последняя, как и омываемые Чёрным морем Румыния и Болгария, входят в НАТО, а значит, согласно Североатлантическому договору, остальные 27 членов блока, в том числе США, обязались коллективно защищать их, в случае если на одну из стран будет совершено нападение. Кроме того, США, впрочем как и Россия, подписав в 1994 году Будапештский меморандум, взяли на себя обязательство помогать Украине в защите суверенитета и территориальной целостности. В связи с этим Вашингтон обеспокоен «российской агрессией» против Киева.

Однако это не значит, что США необходимо готовиться к войне не только против России, но и против Китая, который стремится расширить присутствие в регионе. Так, в начале декабря глава Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил, что в настоящее время страна переживает период соперничества великих держав, но не период конфликта. По его словам, основная цель состоит в том, чтобы сохранить подобное положение дел, при этом эффективно конкурируя с российским и китайским влиянием.



Как отмечают Бридлав и О’Хэнлон, как и во многих других регионах, в Чёрном море Китай не представляет военную угрозу, а бросает вызов американским интересам в сфере экономики, технологий и шпионажа.

В частности, в рамках своей инициативы «Один пояс — один путь» Китай выдаёт кредиты странам по всему миру, в том числе государствам региона, однако делает это вовсе не безвозмездно. В связи с этим США должны «помочь странам региона понять», что Поднебесная пытается заманить их в долговую ловушку ради достижения своих стратегических целей.

Кроме того, Китай стремится следить за гражданами стран региона. Для этого китайские компании помогают им в развитии технологий 5G. Пекин также активно пытается получить контроль над компаниями, приобретение которых будет иметь колоссальные последствия для безопасности. Яркий пример — интерес китайских инвесторов к одному из крупнейших предприятий авиационной промышленности на постсоветском пространстве украинскому «Мотор Сич».

Как пишут Бридлав и О’Хэнлон в своей статье для The National Interest, для противостояния подобной деятельности США необходимо сотрудничать с ЕС и с союзниками по НАТО, сосредоточившись на дипломатических и экономических усилиях. По их мнению, военная поддержка партнёров в Чёрном море должна быть лишь одним из инструментов для взаимодействия в «важнейшем регионе», что позволит избежать там вооружённых противостояний.