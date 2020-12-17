Der Standard – Трамп ввёл санкции против Турции на закате своего президентства, чтобы смягчить удар

17.12.2020, 5:56, Новости дня

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Конфликт между США и Турцией из-за покупки российских систем ПВО С-400 длится уже несколько лет, пишет Der Standard. И новой главой в нём стали санкции, которые уходящий глава Белого дома Дональд Трамп долгое время отказывался вводить. Но всё же на закате своего президентства он решился на такой шаг. Не исключено, что сделал он это только для того, чтобы американский конгресс не принял более жёстких мер, отмечает австрийское издание.



Reuters

В длящемся уже годами конфликте между партнёрами по НАТО США и Турцией наступила новая глава, пишет Der Standard. Вашингтон принял санкции против Анкары из-за покупки российских систем ПВО С-400. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу назвал это «большой ошибкой» и пригрозил ответными мерами. Но в то же время Анкара пытается демонстрировать спокойствие. Возможно, для того чтобы дать США время исправить эту «ошибку», считают наблюдатели. Также турки надеются таким образом наладить дипломатический контакт с новым американским президентом Джо Байденом.

При этом уходящий глава Белого дома Дональд Трамп долгое время отказывался принимать штрафные меры против Турции. Не исключено, что сейчас он решился на такой шаг, для того чтобы не допустить введения конгрессом более жёстких санкций. У американцев в этой ситуации было 12 вариантов действий, и они выбрали, пожалуй, пять самых мягких. Вашингтон решил заморозить в своей стране активы и запретить въезд в страну ряду турецких чиновников и руководителей компаний, работающих в сфере оборонной промышленности. Также Анкара лишится возможности получать экспортные лицензии на поставку вооружения в США.

В этом плане гораздо больший ущерб Турции нанесло исключение её из программы разработки F35, продолжает издание. Анкара инвестировала в неё уже больше миллиарда долларов, но американцы остались непреклонны. В Пентагоне опасаются, что радиолокационная установка на С-400 может «засветить» американский истребитель.

Для Москвы санкции США против Турции не стали сюрпризом, продолжает издание. «Это очередное проявление аррогантного отношения к международному праву, применение нелегитимных односторонних принудительных мер, которыми США пользуются многие годы и даже десятилетия, налево и направо», — заявил глава российского МИД Сергей Лавров.