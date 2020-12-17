 

Стоимость биткоина превысила 21 тыс. долларов

17.12.2020, 5:52, Новости дня
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Цена биткоина превысила 21 тыс. долларов и обновила исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.

По информации портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, в ходе торгов биткоин вырос на 7,95%, его цена составила 21072 доллара. При этом на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance рост оказался еще выше – стоимость биткоина там достигла 21105 долларов (рост на 8,31%), передает РИА «Новости». Как передает ТАСС, позднее курс биткойна достиг 21311 долларов (плюс 9,6%).

Напомним, 16 декабря цена биткоина обновила исторический максимум, когда достигла 20175 долларов. 17 ноября биткоин находился на отметке в 17 тыс. долларов.



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