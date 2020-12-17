 

Кускус и верблюжьи бега вошли в список культурного наследия ЮНЕСКО

17.12.2020, 5:52, Новости дня
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В список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО внесены арабское блюдо кускус, верблюжьи бега, а также особая техника рыбной ловли в Тунисе и искусство ткачества на юге Египта, сообщила организация.

ЮНЕСКО сообщает, что «знания и практики, связанные с приготовлением и потреблением кускуса, внесены в список» по заявке Алжира, Мавритании, Марокко и Туниса. Отмечается, что приготовление блюда является целой церемонией, оно «насыщено символами, смыслами, культурными и социальными элементами, связанными со сплоченностью и праздничным настроением». 

Внесенная в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО особая техника рыбной ловли в Тунисе, как подчеркивается, позволяет бережно относиться к сохранению разнообразия морской фауны, передает РИА «Новости».

Кроме того, по заявке Омана и ОАЭ в список внесены «верблюжьи бега, социальная практика и праздничное наследие, связанное с верблюдами». Верблюжьи бега – популярный вид спорта в аравийских монархиях Персидского залива. Подготовка верблюдов к гонкам состоит из нескольких этапов, их отбирают по виду, происхождению и возрасту. Сами соревнования проводятся на специально подготовленных полях.

Напомним, в национальный перечень элементов нематериального культурного наследия предложили внести украинский борщ.



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