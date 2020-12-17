 

Die Welt – экс-посол Германии предсказал сближение России и Европы из-за Китая

17.12.2020, 5:02, Новости дня
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Россия преследует в Европе две противоречащие цели – с одной стороны, она хочет «разделить европейцев», с другой стороны, «вести дела» с сильным партнёром, считает бывший посол ФРГ в РФ Рюдигер фон Фрич. В интервью Die Welt он отметил, что, по его мнению, Трамп не оправдал надежд Москвы на сближение с США, а отношения РФ и Китая становятся всё менее сбалансированными. Поэтому Москва должна обратить свой взор в сторону Европы.


Фото: Reuters

Занимая пост чрезвычайного и полномочного посла ФРГ в РФ в течение пяти лет, Рюдигер фон Фрич был ближе к Кремлю, чем любой другой немец. Он является «Путин-ферштейером» (Putin-Versteher — тот, кто понимает Путина. Неологизм, возникший в Германии. — ИноТВ) в лучшем смысле слова. Теперь посол на пенсии, поэтому может говорить открыто, пишет Die Welt.

По словам бывшего посла, Владимир Путин по-прежнему отлично говорит по-немецки и без труда может следить за германскими СМИ — переводчиками президент пользуется лишь во время официальных переговоров. «Переводчикам следует быть очень осторожными, чтобы он их не поправил», — пишет Фрич в интервью с Die Welt.

Для российско-немецких отношений тот факт, что президент РФ благосклонно относится к Германии, является преимуществом, подчёркивает Фрич. Канцлер Германии также говорит по-русски с юности. По мнению экс-посла, в политике очень важно иметь представление об особенностях другой страны.

При этом, считает бывший посол, нынешнее руководство РФ преследует две противоречащие друг другу цели. Первая цель — «ослабить Западную Европу таким образом, чтобы разделить европейцев» и взаимодействовать с отдельными странами. То же самое, считает Фрич, применимо и к НАТО. Вторая цель — продолжать, «в широком смысле слова, вести дела с экономически сильной, способной действовать Европой».

Фрич уверен, что «Россия использует любую возможность, чтобы повлиять на общественное мнение в Германии и вызвать раздражение», например, как происходит с начала пандемии коронавируса. Но при этом, отмечает он, РФ благодарна за то, что у неё есть «сильный партнёр в лице канцлера Меркель» для совместного разрешения конфликтов.

Несмотря на сокращение традиционных контактов, «правительство Германии приложило все усилия, чтобы урегулировать конфликт путём диалога», но «зачастую разговор был односторонним». В бундестаге, кроме того, есть представители некоторых партий, которые высоко ценятся Москвой как партнёры по диалогу, но это не правящие партии и не традиционные оппозиционные партии. Как считает бывший посол, партии, входящие в правящую коалицию, придерживались единого мнения в оценке российской внешней политики после «аннексии Крыма».* И дружеские заявления, предполагает он, можно было ожидать от представителей АдГ («Альтернатива для Германии». — ИноТВ) и Левой партии.

Фрич также выразил своё мнение о состоянии российско-американских отношений. С одной стороны, расчёт РФ на Дональда Трампа в 2016 году не оправдался: для РФ разрушилась надежда на сближение с США, считает экс-посол. Вмешательство РФ в президентские выборы вернулось Кремлю бумерангом, потому что демократы, как и республиканцы, приложили все усилия, чтобы «Трамп не пошёл на беспринципную сделку с Путиным». С другой стороны, РФ с удовлетворением отмечала, что Трамп «сеял раздор и разлад в трансатлантическом альянсе», отмечает Фрич.

Для РФ избрание Джо Байдена президентом США, по словам Фрича, является и хорошей, и плохой новостью. Плохой, потому что «кто-то следует правилам и принципам, а не просто хочет заключать сделки, как предыдущий президент». РФ будет сложно, потому что она «решила играть по своим правилам, а не по международным». Хорошая новость состоит в том, что РФ будет иметь дело с «предсказуемой, дальновидной политикой, с президентом, который знает, что делает».

В дальнейшем РФ и США могут сблизиться в некоторых вопросах, предсказывает Фрич. Например, в вопросе климатической политики или в «очень важной, но оставленной без внимания» области контроля над вооружениями. А в долгосрочной перспективе события «могут развиваться совершенно по-новому, для некоторых даже неожиданно».

Фрич объясняет, что наступает время, когда не только США, но и Китай будет для РФ трудным партнёром. По его мнению, увеличивающаяся несбалансированность российско-китайских отношений может привести к росту интереса Москвы к «формированию будущего вместе с Европой».

Фринч прокомментировал и ситуацию вокруг «Северного потока — 2». Американцы оказывают давление на Германию, чтобы она остановила строительство газопровода «Северный поток — 2», руководствуясь «своими специфическими экономическими интересами». «Мы должны спросить себя: действительно ли мы хотим покупать американский природный газ, полученный с помощью разрушительного гидравлического разрыва пласта, который на 25 процентов дороже российского газа?» — задаётся вопросом Фрич.

Если Германия хочет покупать экологически чистый газ «только в демократических государствах, то, грубо говоря, помимо Норвегии остаются только Лихтенштейн и Швейцария. Мы сделали выбор в пользу энергетического перехода по уважительным причинам. Если мы откажемся от угля и атомной энергетики, по крайней мере, на переходный период нам также понадобится природный газ. И он есть в большом количестве и недалеко от нас, в России», — резюмирует бывший посол.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

 



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