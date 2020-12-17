 

Загорелось здание международного терминала в аэропорту Благовещенска

17.12.2020, 4:58, Новости дня
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В аэропорту Игнатьево в Благовещенске произошел пожар в здании международного терминала, который не эксплуатируется, сообщили в пресс-службе аэропорта.

В пресс-службе пояснили, что «международный сектор» не эксплуатируется в связи с ситуацией с коронавирусом, поэтому «внутри помещения никого не было». Отмечается, что «сам аэропорт работает в штатном режиме, задержек авиарейсов, связанных с пожаром, нет». В здании аэропорта «задымления нет, жизни и здоровью пассажиров и работников аэропорта ничего не угрожает».

Как сообщает РЕН ТВ, огонь распространился на площади в 1,2 тыс. кв. м. Пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области заявила, что о пожаре сообщили около 08.30 (02.30 мск), он был локализован в 09.29 (03.29 мск), «ликвидация открытого горения – в 09.57 (03.57 мск), передает ТАСС. 



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