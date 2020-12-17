Мнение: Плохой сигнал. Новости сталинских репрессий

17.12.2020, 4:28, Разное

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В дополнение к теме https://colonelcassad.livejournal.com/6404573.html про педофилов борющихся со Сталиным.

Егор Иванов на одном конкретном примере показывает, одно из мест, откуда растут ноги подобной деятельности, для которой сгодятся и совсем уж гнилые кадры, вроде Дмитриева.

Аннотация:

Чем страшнее прошлое, тем краше современность, чем очевиднее экономический кризис, тем сильнее желание убрать с Красной Площади Ленина и чем выше цены, чем ниже рождаемость, тем больше преступлений совершает давно умерший Сталин.

Сегодня поговорим об идеологическом терроризме на одном конкретном примере.