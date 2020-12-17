Мнение: Плохой сигнал. Новости сталинских репрессий
17.12.2020, 4:28,
Разное
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В дополнение к теме https://colonelcassad.livejournal.com/6404573.html про педофилов борющихся со Сталиным.
Егор Иванов на одном конкретном примере показывает, одно из мест, откуда растут ноги подобной деятельности, для которой сгодятся и совсем уж гнилые кадры, вроде Дмитриева.
Аннотация:
Чем страшнее прошлое, тем краше современность, чем очевиднее экономический кризис, тем сильнее желание убрать с Красной Площади Ленина и чем выше цены, чем ниже рождаемость, тем больше преступлений совершает давно умерший Сталин.
Сегодня поговорим об идеологическом терроризме на одном конкретном примере.
Источник: Colonel Cassad
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