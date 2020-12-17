Мнение: О том, как постепенно настаёт «труба»

17.12.2020, 4:26, Разное

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И действительно ведь – «труба»!

Но вначале преамбула небольшая. Давным-давно благородные джентльмены вывели уникальную породу собак для своих забав. Её представители обладали одним ценным качеством – они намертво вцеплялись мощными челюстями в горло жертвы, порой многократно превосходившей охотника по массогабаритным параметрам, и не разжимали зубов, пока та не падала на землю, полностью обессилев.

Такую же бульдожью хватку демонстрирует сейчас… Америка в отношении амбициозного российского трубопровода «Северный поток – 2», по которому сибирский газ должен идти в Западную Европу в обход Украины. Год назад его стройку американские #санкции остановили буквально на последних километрах.

Помнится, тогда российские власти обещали, что «Поток» всё равно будет достроен. Однако, всё, что произошло за этот год лихих манёвров отечественного трубоукладчика «Академик Черский», так это показательное возобновление работ на немецком участке две недели назад, которые ведёт баржа «Фортуна». Меж тем основные проблемы сосредоточены на датском участке трубы. Где может работать только «Академик».

Но именно он там работать до сих пор не может: некому его риски застраховать, некому впоследствии его труд сертифицировать. Меж тем США продолжают гнуть свою линию.

Соединённые Штаты продолжат вводить санкции в отношении проекта «Северный поток – 2» и уверены, что им удастся помешать его реализации. Об этом заявил в среду на интернет-конференции вашингтонского Атлантического совета заместитель помощника госсекретаря #США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон. «Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект, – сообщил он. – Я бы сказал, что эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод».

Тем временем сенатор США Тед Круз заявил, что «вторая волна санкций подготовлена с хирургической точностью так, чтобы не допустить окончания строительства. И это определённый сигнал всем международным инвесторам. Этот проект, по моему мнению, никогда не будет запущен». Так он прокомментировал тот факт, что 11 декабря Сенат Конгресса США одобрил проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год, который, в том числе, предусматривает санкции в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Палата представителей Конгресса проголосовала за проект 8 декабря. Причём голосов более чем достаточно, чтобы моментально преодолеть президентское вето, если уходящий президент Дональд #Трамп захочет им воспользоваться.

А если не поможет и это, будут придумываться новые и новые ограничения. Америка хочет видеть свой газ в Европе, и она своего добьётся.

Но вот вопрос, мог ли бы Вашингтон действовать так же настойчиво и эффективно против «Потока», встречая понимание и одобрение повсюду, не случись в 2014 году #Крымнаш?