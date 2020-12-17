Показная победа ради самолюбования – Болтон раскритиковал Трампа за «продажу» Западной Сахары Марокко

17.12.2020, 4:08, Новости дня

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К концу своего президентства Дональд Трамп решил закрепить за собой ещё одну международную победу, поспособствовав установлению дипотношений между Израилем и Марокко. Правда, взамен США пришлось признать суверенитет Рабата над Западной Сахарой, хотя в течение 30 лет Вашингтон поддерживал самоопределение этнического населения. Вот что бывает, когда дипломатией США заправляют дилетанты, возмущается экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в Foreign Policy.



Reuters

Признание Вашингтоном суверенитета Марокко над Западной Сахарой 11 декабря ознаменовало очередную промашку администрации Дональда Трампа, пишет в своей статье для Foreign Policy бывший советник президента по нацбезопасности Джон Болтон. По словам эксперта, ради заключения сделки по установлению дипломатических отношений между Марокко и Израилем Трамп решил «толкнуть под автобус» народ сахарави, тем самым поставив крест на трёх десятилетиях, в течение которых США поддерживали право на самоопределение жителей Западной Сахары.

Прав был сенатор-республиканец Джеймс Инхоф, когда в своём выступлении в конгрессе 10 декабря заявил, что Трамп мог заключить такую сделку, и «не продавая права народа, мнение которого никто не спрашивает». Как подчёркивает Болтон, Инхоф знает, о чём говорит, поскольку он много лет прослужил как в сенатском комитете по международным отношениям, так и в комитете по вооружённым силам, который он сейчас возглавляет.

По словам автора статьи, Израиль и Марокко уже достаточно долго поддерживают «тёплые, но не официальные» отношения. Рабат давно задумывался о признании Израиля, и король Хасан II в 90-е годы даже делал активные шаги в этом направлении, как и другие арабские страны. С тех пор между израильтянами и марокканцами установились секретные контакты. При этом после недавней сделки неясно, на что именно согласился Рабат, поскольку он утверждает, что собирается открыть в Израиле «бюро по связям» — не более, а между тем подобное марокканское бюро уже существовало там в 90-е.

Болтон обращает внимание, что, принимая столь поспешное решение, Трамп не проконсультировался ни с Фронтом Полисарио (Народный фронт за освобождение Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро), который представляет сахарави, ни с непосредственными соседями Алжиром и Мавританией, ни с кем бы то ни было ещё.

«Вот что происходит, когда американской дипломатией управляют дилетанты, и, к сожалению, это очень типично для торгового подхода Трампа, который он демонстрировал в течение своего президентства. Для него во всём может быть потенциальная сделка, которую он будет рассматривать с вниманием на уровне плодовой мушки. Не в его стиле тщательно взвешивать все преимущества и балансы интересов, вовлечённые в сложные международные сценарии. Историческая подоплёка и будущие возможные последствия? Это для неудачников. Хорошо хотя бы, Трамп не заключил ядерную сделку с Северной Кореей и Ираном — можно только гадать, что бы он отдал им», — возмущается бывший советник.

Столь простецкий подход в стремлении заполучить «ещё одну показную международную победу» ведёт за собой проблемы со стабильностью во всей Северной Африке. Пойдя наперекор Инхофу, который в прошлом месяце был переизбран в сенат ещё на шесть лет, Трамп совершил большую политическую ошибку, считает Болтон. Президент прекрасно знает позицию сенатора по вопросу Западной Сахары. Экс-советник вспоминает, что лично присутствовал в Овальном кабинете в мае 2019 года, когда Инхоф объяснял Трампу важность референдума для сахарави. Лидер, по словам Болтона, тогда сказал, что никогда не слышал про Западную Сахару, на что сенатор ответил: «Ну, мы говорили о ней ранее, но вы не слушали».

Как сообщали СМИ, недавно Трамп разозлился на Инхофа, потому что тот не согласился на поправки, которые президент хотел внести в ежегодный оборонный бюджет. Советники, по информации журналистов, убедили главу Белого дома в отместку пойти против Инхофа по вопросу Западной Сахары. Но, как убеждён Болтон, это противостояние ещё отнюдь не окончено — будучи сторонником самоопределения сахарави и удерживая влиятельный пост председателя комитета по вооружённым силам, сенатор при необходимости сможет призвать Байдена пересмотреть решение Трампа.

Но что же смогут сделать Байден и иностранные правительства, непосредственно заинтересованные в судьбе Западной Сахары? По мнению Болтона, ответ на этот вопрос «начинается с очевидного» — самого названия миротворческой миссии ООН, установленной в 1991 году, «Миссия ООН в поддержку референдума в Западной Сахаре». Хотя изначально конфликтующие стороны в регионе в лице Полисарио и Марокко договорились приостановить столкновения и провести референдум, на котором сахарави могли бы выбрать между независимостью о объединением с марокканцами, Рабат провёл почти три десятилетия, препятствуя проведению этого мероприятия. Марокко неоднократно выдвигало различные так называемые предложения автономии, ни одно из которых не устроило Полисарио, потому что не подразумевало самоопределения. Для Рабата такой «мирный процесс» может длиться сколь угодно, ведь он контролирует большую часть Западной Сахары.

Болтон отмечает, что в ответ на решение Трампа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш лишь призвал к сохранению перемирия, достигнутого в 1991 году, и «возобновлению мирного процесса» — «печальное признание провала 30-летних усилий» организации. Не ради этого «мирного процесса» Полисарио отказался от войны с Марокко, а ради референдума. Здесь возникает очевидная опция: свернуть миссию ООН и вернуться к статус-кво, к конфликту. «Если Марокко не принимает референдум, оно не заслуживает перемирия или мнимого «мирного процесса», — рассуждает эксперт.

В прошлом месяце уже было зафиксировано одно крупное нарушение режима прекращения огня. Пока неясно, к чему движется ситуация, но после всего, с чем Полисарио пришлось столкнуться, он имеет полное право вернуться на поле боя, полагает Болтон.

Резкий разворот в позиции США нарушил их обещания народу сахарави, которые когда-то казались железными. Да, со сменой администраций нередко бывает, что Америка меняет свой курс в зависимости от ситуации, но совсем другое дело — просто так, без всяких обсуждений, поставить крест на отношениях с Полисарио ради не имеющей отношения к проблеме сделки. «К счастью, время Трампа у власти практически закончилось», — подчёркивает экс-советник.

Когда Байден займёт президентское кресло, самым лучшим вариантом для США станет отказ от признания суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Конечно, после инаугурации у нового президента будет много и других неотложных дел, но этот вопрос следует решить незамедлительно в начале президентства, настаивает Болтон. Марокко, которое не хочет упускать Сахару из-за её богатых ресурсов, не сможет и дальше отнекиваться от референдума, если на нём будут настаивать США. А возвращение Вашингтона к исходной позиции лишь принесёт облегчение европейским партнёрам и непосредственным соседям Полисарио.

«Соглашение между представителями двух партий, Байденом и Инхофом, после инаугурации могло бы помочь привести в порядок хаос, спровоцированный ничем не обоснованными попытками Трампа покрасоваться. Такая сделка стала бы долгожданной переменой после четырёх лет беспорядка и раскола и означала бы возвращение к реализации национальных интересов США, а не Дональда Трампа», — заключает Болтон.