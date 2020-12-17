США заранее не признали президентские выборы в Сирии

17.12.2020, 4:04, Новости дня

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Соединенные Штаты не признают выборы президента Сирии в 2021 году легитимными, если в стране не произойдет политических реформ, сообщила постпред США при ООН Келли Крафт.

По мнению Крафт, «режим Асада» пытается всячески затормозить работу Конституционного комитета Сирии, чтобы выиграть время, «тогда как он готовится провести фиктивные президентские выборы в 2021 году».

«Сирийские выборы не будут признаны законными Соединенными Штатами и международным сообществом, если они не будут проводиться в соответствии с резолюцией 2254. Международное сообщество не позволит режиму Асада навязать сирийскому народу военную победу с помощью незаконных президентских выборов и при отсутствии политических реформ», – приводит ее слова РИА «Новости».

Она также призвала сирийское правительство принять конструктивное участие в процессе работы Конституционного комитета «и прекратить чинить препятствия». «Мы призываем режим Асада и Россию сделать так, чтобы январский раунд (заседаний Конституционного комитета САР – прим. ВЗГЛЯД) обеспечил немедленный прогресс в направлении создания новой сирийской конституции», – подчеркнула постпред США.

Крафт заявила, что США продолжат подвергать санкциям «режим Асада» и тех, кто его поддерживает «за препятствование легитимным ожиданиям сирийского народа, требующего политического решения».

Ранее президент САР Башар Асад заявлял, что может в начале 2021 года принять решение об участии в президентских выборах в Сирии.

В июле 2020 года в Сирии прошли парламентские выборы, результаты которых США не признали. А в августе Асад утвердил новое правительство САР.