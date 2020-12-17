Сенатор США назвал «российские кибератаки» объявлением войны

17.12.2020, 4:04, Новости дня

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Американский сенатор-демократ Ричард Дурбин заявил, что хакерские атаки, якобы проведенные Россией против правительственных учреждений США, стали «объявлением войны».

Он заявил, что США не могут «дружить» с главой российского государства Владимиром Путиным и при этом «позволять ему совершать такие кибератаки на Америку». По словам сенатора, «это фактически объявление войны Россией Соединенным Штатам». Дурбин призвал «отнестись к этому серьезно», пишет Sun со ссылкой на CNN.

Bloomberg сообщает, что сотрудники американской администрации проводят ежедневные «срочные» межведомственные консультации в связи с кибератаками. В них участвуют ФБР, АНБ, аппарат директора национальной разведки, министерство внутренней безопасности. Сообщается, что хакеры, предположительно, не получили доступа к какой-либо конфиденциальной информации, передает РИА «Новости».

Напомним, газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила о причастности «российских хакеров» к взлому системы минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. При этом никаких доказательств в обоих случаях приведено не было. Bloomberg сообщило, что советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен прервал поездку в Европу и вернулся в Вашингтон. Кремль отверг обвинения в причастности якобы российских хакеров к атакам, призвав прекратить «голословно обвинять русских».