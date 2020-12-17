Мнение: Энциклопедия русской жизни

17.12.2020, 4:00, Разное

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Симпатичная девушка-блогерша по имени Анна приходит на передачу “Давай поженимся”, чтобы найти себе мужа.Требования такие: будущий муж должен дарить ей подарки (желательно в денежной форме) на сумму не менее 1 миллиона рублей в месяц и быть не моложе ее, поскольку она не любит мужчин-сосунков. Сама девушка уже не совсем девушка – ей 31 год, и у нее ребенок 9 лет. О себе она рассказывает, что имеет успешный бизнес, зарабатывает не менее, опять же, 1 млн. рублей в месяц, а также ведет блог в инстаграме, где у нее 200 тысяч подписчиков. Как водится, соискательница одновременно мужененавистница и первым делом уверяет ведущих, что все мужики нынче как бабы и НАСТОЯЩИХ – чтобы сразу подарить девушке шубку или хотя бы автомобиль – уже не осталось.

Поскольку Первый канал подбирает женихов в соответствии с запросами клиентов, девушке Анне будут предложены на выбор три мужчины-миллионера, точнее – один миллионер рублевый, второй валютный, а третий вообще миллиардер. Все трое женихов приготовили ей подарки: валютный миллионер – юный ювелир дарит ей сережки с бриллиантами собственной работы, рублевый застройщик бандитского вида предлагает ей золотое кольцо, которое, впрочем, надо отыскать и почувствовать собственной попой (он называет процесс “отыскать принцеской”), ну а третий – просто поет песню “Очарована-околдована”, облачившись в бурку (хотя сам из Узбекистана). По ходу беседы с невестой и ведущими также оказывается, что миллиардер в перерывах между проведением миллиардных сделок по типу, описанному еще Ричардом Гиром в фильме “Красотка”, проводит еще и платные тренинги, которые сам рекламирует в интернете.

Феерия!! Я смотрел как завороженный, хотя там аж две части. Все показанное в передаче настолько нелепо, неправдоподобно и абсурдно, что уже где-то минуте на десятой просмотра тебя настигает катарсис и ты понимаешь, что тебе показывают Саму Жызнь как она есть. Высшая степень даже не реализма, а просто-таки натурализма. Почившая в бозе передача “В мире животных” реинкарнировалась именно в “Давай поженимся” – и так же, как у милейшего Дроздова, в передаче Гузеева нет ни слова, ни жеста фальши.

Интересен финал передачи: наплевав на собственные требования “чтобы не был моложе”, девушка 31 года выбирает самого молодого жениха, но тот.. баррикадируется в комнате и отказывается из нее выходить. Гузеева и сваха хором уговаривают робкого ювелира выйти из своего убежища к ожидающей невесте с хорошим окладом жалованья – но он остается “вне зоны доступа”, за дверью в студии. “Что ж ты, даже кофе со мной боишься выпить?” – патетически восклицает Анна, и срывает с себя сережки, как последний отчаянный жест – “выходи, я тебе их верну”.

Там прекрасны все, но “блогерша Анна” – особенно. Хотя не знаю, был ли в передаче хоть один реальный персонаж – но это и неважно; тут нам транслируют ГИПЕРреальность… которую одновременно и конструируют у нас на глазах. Да и я все еще верю, что там достоверны ВСЕ – настолько велика для меня сила искусства.

С этого дня, если меня кто-то станет вдруг спрашивать “какова картина мира русского народа” – я не стану даром тратить слов, я просто буду давать ссылку на этот ролик, а точнее – два ролика.Вот она: девушка-одиночка с инстаграммом идет на тренинг к пожилому миллиардеру с плохими зубами, чтобы тот обучил ее, как стать такой же знаменитой, как Гузеева. По дороге пробегающий мимо мальчишка с пробором дарит ей волшебные серьги из Бразилии, а у самых дверей злобный застройщик хватает за принцеску увозит в кругосветное путешествие навсегда. Занавес.