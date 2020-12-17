Мнение: Change 5 вернулся на Землю
17.12.2020, 3:34,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Китайский космический корабль Change-5 вернулся на Землю с образцами лунного грунта. Это первая успешная операция такого рода за последние 44 года.
Доставленные на Землю образцы уже отправлены в специализированные научные учреждения для последующего изучения.
Таким образом, китайская экспедиция на Луну за образцами грунта реализована в полном объеме несмотря на все сложности связанные с организацией такой экспедиции.
Это безусловное достижение китайской космической программы, показывающее как большие амбиции, так и технические возможности КНР, которые позволяют самостоятельно проводить столь сложные миссии и достигать в них результата.
Будущий музейный экспонат.
Теперь у китайцев на очереди строительство собственной орбитальной станции. "Небесный дворец" начнут собирать на орбите в 2022-м году.
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет