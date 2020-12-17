Мнение: Change 5 вернулся на Землю

17.12.2020, 3:34, Разное

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Китайский космический корабль Change-5 вернулся на Землю с образцами лунного грунта. Это первая успешная операция такого рода за последние 44 года.

Доставленные на Землю образцы уже отправлены в специализированные научные учреждения для последующего изучения.

Таким образом, китайская экспедиция на Луну за образцами грунта реализована в полном объеме несмотря на все сложности связанные с организацией такой экспедиции.

Это безусловное достижение китайской космической программы, показывающее как большие амбиции, так и технические возможности КНР, которые позволяют самостоятельно проводить столь сложные миссии и достигать в них результата.



Будущий музейный экспонат.

Теперь у китайцев на очереди строительство собственной орбитальной станции. "Небесный дворец" начнут собирать на орбите в 2022-м году.