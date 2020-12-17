Производители в регионах согласились снизить цены на гречку и картофель

17.12.2020, 3:10, Новости дня

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Представители российского сельскохозяйственного рынка из ряда регионов готовы снизить в ближайшее время цены на гречневую крупу и картофель, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

По итогам серии встреч, которые провел сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, представители агробизнеса ряда регионов выразили готовность снизить в ближайшее время цены на гречневую крупу и картофель, передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Уточняется, что ценовая ситуация обсуждалась в том числе с производителями яиц, гречихи, муки и хлебобулочных изделий.

«По итогам совещания представители крупных предприятий республики, возделывающих гречиху, приняли решение снизить отпускные цены на гречиху на 10%. Произойдет это в ближайшее время», – информирует пресс-служба минсельхоза Башкирии. Представители этого региона принимали участие в совещании по ценовой ситуации на рынке гречихи и гречневой крупы.

В правительстве Алтайского края в свою очередь напомнили о поручении губернатора края Виктора Томенко региональному министерству проработать вопрос снижения цен на гречиху. Министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев со своей стороны отметил, что за последние два месяца отпускные цены на гречневую крупу снизились в крае на 4%.

Кроме того, министр сельского хозяйства РФ провел совещание о развитии отрасли картофелеводства в 2020 году. Департамент сельского хозяйства Брянской области сообщает, что в совещании принял участие заместитель губернатора региона Борис Грибанов, а также представители 10 крупных сельхозпроизводителей картофеля области. «Сельхозтоваропроизводители Брянской области, намерены уменьшить отпускную цену на картофель с предприятий на 10%. Также с целью стабилизации потребительских цен от региона было высказано предложение об установлении наценки на картофель в торговых сетях не более 15%», – информирует департамент.

Напомним, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты. Позже президент на совещании с правительством раскритиковал министерства за рост цен на основные продукты.

В среду Минсельхоз, Минпромторг, поставщики и ретейл подписали соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло. Картофельный союз со своей стороны выразил готовность принять меры для стабилизации стоимости картофеля.

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