 

Прививка Pfizer вызвала тяжелые последствия у медработника в США

17.12.2020, 3:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сильная аллергическая реакция проявилась у медработника в американском штате Аляска после прививки от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer, сообщили источники New York Times.

По данным издания, состояние медработника оценивается как стабильное. Реакция организма на вакцину, предположительно, схожа с той, которая проявилась на прошлой неделе у двух человек после прививок в Великобритании, передает РИА «Новости».

В понедельник в США началась вакцинация от коронавируса с использованием вакцины, созданной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. В минувшее воскресенье профильный комитет федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США одобрил использование вакцины BioNTech и Pfizer от коронавируса. Днем ранее действующий американский президент Дональд Трамп сообщил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Минздрава США выдало разрешение на использование вакцины компаний BioNTech и Pfizer по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.

Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек.

Избранный президент США Джо Байден, ранее обещавший сделать прививку от коронавируса, чтобы успокоить тех, кто не уверен в ее надежности, сообщил в среду, что не будет вакцинироваться «вперед очереди».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / В Анкаре прошла демонстрация в поддержку бойкота французских товаров

02.11 / Адвокат объяснил желание Сноудена получить гражданство России

07.12 / Великобритания спешит до брексита депортировать в ЕС просителей убежища

03.09 / Берлускони заразился коронавирусом

07.09 / Глава МВД Беларуси назвал милицию страны самой гуманной в мире

03.08 / В Москве нашли мумифицированное тело

12.07 / Американцев предупредили о риске задержания и допроса в Китае

09.10 / «ВКонтакте» обновляет фирменный стиль

02.12 / В Великобритании закрывается легендарная сеть универмагов Debenhams

14.12 / В РФ решили обратить внимание ОБСЕ на цензуру против СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска