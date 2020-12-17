Мнение: Навального отравил Путин – вопрос закрыт. Когда теперь закроют эту тварь?

17.12.2020, 2:50, Разное

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Лично для меня все, наконец-то встало, на свои места. Вопрос один – когда закроют эту мерзкую тварь, которая многие годы мозолит нам экраны? Ответ очевиден.

Бгг, обожаю этот прием – и дебилы из секты "Мы любим Лешку, пускай мы мудаки!" и товарищи из Украины снова повелись. Кстати, я опять не написал ни грамма неправды. Проверим?

Во-первых, лживая поганая мразь типа Навального, и как теперь выходит, за всех детей не поручусь, там сын еще есть – его мерзкая семейка, и можете меня процитировать – не вернется НИКОГДА. Папе корячится срок, он сам наговорил, мама без папы и в президенты – … ть, я буду на это смотреть. Дочь… а дочь в США! Ну и бедный сын. Ладно, пристроят поди.

Ребята, Лешка – крутой! На…ть своих спонсров и выжить (спойлер – немцы дол… гномики, Березовскому привет), нахлобучить хомяков за все эти годы, даже мой Сашка Жанков пишет: "Нет донатов, он лодку больше НЕ КАЧАЕТ!". А зачем, дегенеарты, вы еще нужны! Вот, тот мелкий, уже сильно нет, мудак, который в Томске скакал 2-3 года назад или те томские студенты, которые – я помню как это бывает – теперь либо 5 курс или уже все. За Лешку? Ах, вы выросли.

Это, 100 раз говорил – так и работает. Вас обокрали. У кого мозги, у кого донаты. Есть хорошие новости – есть те, у кого изначально не было ни того, ни другого. Но – дальше, что?

Правильно – Лешка президент в Изгнании. У мистера Ходорковского конкурент. Причем – молодой, сидит там, вроде, где не отравят, Берлин не Лондон, с красивой женой, ладно, чо там, не модель, но все же (гомосеки молчать!) и самое главное – его раскручивают, а Ходор – все.

Сцк, это так прекрасно. Завтра все будут у Путина спрашивать. Кстати, эффект с ценами – вполне возможно спецоперация – я всегда такой умный, не обзывайтесь, приму коньяка и работаю три дня, чтобы на сон часов 6 – и сразу шарю…

Но в общем, это не важно. Навальный, "тот мальчик, который выжил!" (все, пойду курить, прости жена, там можно поржать), Навальный теперь – НЕО (или хотя бы Гарри Поттер!). Нихрена не берет. Не "Новичок", не Путин, не КГБ, не ФСБ, не АК-47, говорят даже взрывать пробовали. До дуста не дошло – свалил падла. Спокойно так выпустили. Я рекомендовал ломом, но решили – счас поправиться, поедет в Солсбери…

Ребят, я доволен. И Лешка доволен. И все довольны.

И только Путин злой, я знаю. Потому что ему придеться отвечать на один простой вопрос – а нахрен нам нужен такой президент, что какое-то чмо грохнуть не может?

Вот мне через несколько лет снова голосовать за Владимира Владимировича. Мне будет трудно теперь объяснить – почему я должен это сделать.

Счастья вам.