Мнение: “Фейки года: Теория и практика информационных войн”

17.12.2020, 2:40, Разное

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Запись телемоста Москва-Ереван-Минск-Кишенев "Фейки года: Теория и практика информационных войн", в котором принимал участие дистанционно.

Организовывали мероприятия журналисты "Спутника".

PS. Плюс еще на тему современных информационных и гибридных войн из накопившегося:

1 https://soldier-moskva.livejournal.com/492945.html – запись дискуссии о текущем состоянии дел с информационными войнами в РФ. В ряде выступлений подчеркиваются серьезные проблемы с тем, как они ведутся и отставание по целому ряду направлений. Интерес представляет выступление советника Шойгу Ильницкого указывающего на имеющееся серьезные проблемы, которые либо не решаются. либо решаются очень медленно. Тут вообще сложно не согласится, порой гос.пропаганда подкидывает серьезные поводы для не иллюзорных фейспалмов. Ну и с тем, что РФ по большей части действует реактивно и от обороны, так же вполне согласен – история с "Новичком" в этом отношении весьма наглядна. Да и сами знаете сколько было за последние годы таких "запаздывающих реакций". Ну а в современном мире отставание обычно приводит к печальным последствиям – слабых и отстающих бьют, а сильно отстающих – бьют ногами. Кто этого к 2020-м году не понял, тем сейчас все наглядно объясняют на Ютубе, в Твиттере и в Фейсбуке, после чего уже в который раз начинаются вздохи про отсутствие собственной инфраструктуры, которую грозились создать еще при Медведеве, а воз и ныне там. Телеграм разве что можно помянуть, не случайно, там сейчас сидят гос.чиновники и силовики, особенно после того, как Дуров пошел на сотрудничество с администрацией..

2. https://russian.rt.com/world/article/812309-radio-svoboda-cenzura-olevskii-orlov – интервью бывшего сотрудника "Радио Свобода" о том, как в их пропагандистской работе все устроено. Особых открытий нет – там в целом ничего с прошлой Холодной войны ничего не поменялось, кроме технологического уровня – подходы все те же, в духе доктора Геббельса. В целом, же – почитайте еще советские материалы про "Радио Свободы" периода поздней Холодной войны, увидите не слишком много отличий от описанных в интервью реалий. Советская пропаганда в очередной раз ничего не придумывала, но дураки считали, что их обманывают и клевещут на "свободные СМИ". Но это уже скорее проблема тех, кто занимался пропагандой для собственного населения.

3. https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/venezuela-operation-gideon-coup-jordan-goudreau-1098590/ – Операция "Гидеон" изнутри. Довольно интересное интервью с главой ЧВК SilverCorp Джорданом Гудро (на английском) на тему провалившейся попытки гос.переворота в Венесуэле. Автор по классике информационного прикрытия, старательно берет всю вину на себя, выгораживая спецслужбы США и администрацию Трампа. Собственно, если бы он заботился о своей репутации, ему наоборот, надо было бы валить на тех, кто выше него, но видимо в рамках контроля ущерба, ему приходится выступать с саморазоблачительными комментариями в широкой прессе, чтобы у обывателей сложилось мнение, что заговор с целью свержения Мадуро планировали Гуайдо и Гудро, а не более серьезные люди.

4. https://anti-imperialist-u.blogspot.com/2020/02/bolivia-anatomy-of-cia-coup.html?spref=tw – Анатомия переворота в Боливии. Очень интересный материал о роли ЦРУ в планировании и осуществлении фашистского переворота в Боливии. Если кто-то возьмется нормально перевести на русский, выложу отдельно для читателей.

5. https://thegrayzone.com/2020/11/02/huckster-hack-uk-govt-report-undermines-stars-of-cambridge-analytica-russiagate/ О том как клоуны-хайпожоры поучаствовали в кампании о связях Трампа с Кремлем и сыграли определенную роль в нашумевших делах "Кембридж Аналитики" и "Рашагейта", где их "показания" использовались для того, чтобы уличить РФ в том, что она способствовала "Брекситу" и победе Трампа в 2016-м году.