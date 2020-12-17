Российский оппозиционер Котов вышел на свободу

17.12.2020, 2:24, Новости дня

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16 декабря российский активист Константин Котов, который был осужден по обвинению в неоднократных нарушениях порядка проведения акций, вышел на свободу, сообщает “Новая газета”.

Активиста выпустили из колонии в 6.30.

Активист Константин Котов, осужденный за «неоднократное нарушение» закона о митингах (ст. 212.1 УК), вышел на свободу. Его выпустили из колонии в 6:30 утра.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

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— Новая Газета (@novaya_gazeta) December 16, 2020

Он рассказал “МБХ-медиа”, что и далее планирует ходить на протестные акции, когда “придет в себя” и разберется в ситуации в стране. Он отметил, что в России за последний год стало только хуже. Покидать страну Котов не намерен.

Котов – московский оппозиционный активист, многократно выходивший с одиночными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола в РФ, а также в поддержку украинских политзаключенных. Он выступал против аннексии Крыма, передавал продукты украинским военнопленным морякам в СИЗО Москвы.

Тверской райсуд Москвы 5 сентября 2019 года вынес приговор активисту по ст. 212¹ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) Уголовного кодекса России – четыре года тюрьмы. В ноябре его этапировали в колонию.

24 января 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил проверить законность приговора активисту. Конституционный суд России 27 января постановил направить дело Котова на пересмотр.

Генпрокуратура ходатайствовала о сокращении срока заключения для Котова до одного года. 2 марта Второй кассационный суд отправил дело активиста на новое рассмотрение в Мосгорсуд. В итоге срок лишения свободы сократили до полутора лет.