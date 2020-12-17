Сытник прокомментировал сообщения о возможном получении взятки Гройсманом

17.12.2020, 1:30, Новости дня

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Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил в интервью ZN.UA, что утечка материалов производства, в котором, возможно, фигурирует бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман, произошла не из бюро.

“Информационная политика НАБУ заключается в том, что мы делаем заявления, опираясь только на уже установленные факты. Полностью установленный факт – дело о квартирах Нацгвардии. В части других эпизодов ведется расследование”, – сказал он.

4 декабря журналист Владислав Сидоренко обнародовал копию первой страницы определения Высшего антикоррупционного суда, на которой указано, что по данным следствия, в 2017 году Микитась предложил, а тогдашний премьер-министр Гройсман согласился принять через посредников взятку в виде имущественных прав на нежилые помещения в жилом комплексе “Аристократ” в Киеве стоимостью более $2 млн (более 52 млн грн по состоянию на 2017 год). Следствие заявляет, что настоящая стоимость имущества – не менее $6 млн (156 млн грн), а размер взятки – более 75 млн грн.

Пресс-секретарь экс-главы правительства Василий Рябчук заявил, что Гройсман не имеет никакого отношения к каким-либо коррупционных деяниям, а информация по этому поводу – абсолютная ложь. Он назвал появление такой информации “началом грязной политической кампании”.

По словам Сытника, утечка произошла, когда в рамках расследования проводились обыски.

“Естественно, что люди и организации, которых обыскивали, знакомились с документами. Поэтому информация стала публичной. Что для нас не очень хорошо”, – добавил директор НАБУ.

Он уточнил, что экспертиза оценки помещения, которое Гройсман якобы получил по заниженной цене, еще не завершена.

“Поэтому я не могу ни в положительном, ни в отрицательном ключе комментировать это дело. Как только будут стопроцентные доказательства той или иной версии, мы все прокомментируем”, – подчеркнул Сытник.

Гройсман в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман говорил, что информация о якобы получении им взятки – ложь.

“Пресс-служба отреагировала достаточно четко: это – брехня. Мне нечего даже добавить. А быть носителем этого, чтобы я сам рассказывал все больше и больше, что это неправда – мне кажется… Есть компетентные органы, они разберутся и скажут, есть какая-то проблема или нет ее. Я точно знаю, что ни в чем не виноват: ни перед людьми, ни перед кем. Зачем он это говорит, что его к этому подтолкнуло? С какой выгодой он это делает – вопрос не ко мне, я мало этого человека знаю и не могу сказать, почему он в этом плане заангажирован”, – заявлял он.

Гройсман был премьер-министром Украины в 2016–2019 годах.

Микитась до избрания нардепом с 2010-го по 2016 год возглавлял государственную корпорацию “Укрбуд”.

ООО “Укрбуд Девелопмент” было зарегистрировано в 2004 году, это объект частной собственности, сообщает YouControl. По данным “Экономической правды”, компания принадлежала Микитасю, сейчас на сайте YouControl руководителем указан Олег Майборода.

2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик заключили соглашение о строительстве жилого комплекса на территории бывшей воинской части в Киеве. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине города. Следствие считает, что сумма ущерба, нанесенного государству в результате этого, составляет 81,6 млн грн.

Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением). Всего в деле фигурируют восемь человек.

1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве. Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога.

Как сказал на заседании прокурор, переговоры о взятке мог вести замглавы Офиса президента Олег Татаров. По данным главного редактора “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова, показания против Татарова дал именно Микитась.

2 декабря НАБУ проинформировало, что Микитась возместил государству 50 млн грн ущерба, СМИ заявили, что он вышел на свободу.

3 декабря стало известно, что Микитася выпустили из СИЗО под домашний арест в связи с тем, что он пошел на сделку со следствием, частично признал вину и согласился компенсировать ущерб государству.