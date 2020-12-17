США решили остановить «Северный поток – 2» ради отношений с Россией

17.12.2020, 1:22, Новости дня

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США продолжат вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2», чтобы отношения с Москвой стали более стабильными, сообщил зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.

На интернет-конференции вашингтонского Атлантического совета он сказал, что США «не хотят вводить санкции», но будут «использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект». По его мнению «санкции работают». Робинсон заявил: «Мы остановим этот трубопровод», – передает ТАСС.

Он считает, что остановка проекта может стать залогом для налаживания отношений между США и Россией в будущем. В Госдепе заявили, что с помощью газопровода РФ хочет «продвигать свои геополитические интересы» в Европе. Робинсон сказал, что «прекращение и сдерживание враждебного влияния России» будет «играть ключевую роль» для «американо-российских отношений», если США «хотят более стабильных отношений с Россией».

Американский сенатор Тед Круз также выразил уверенность в успехе второй волны санкций. Он считает, что газ по «Северному потоку – 2» «никогда не будет доставляться». По его словам, «вторая волна санкций», которая «вскоре будет подписана и станет законом», усилит «давление». Она «нацелена на то, чтобы помешать второй волне усилий» России.

Напомним, несмотря на санкции США, строительство «Северного потока – 2» возобновилось. При этом Сенат Конгресса США одобрил в пятницу проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), который, в частности, предусматривает новые санкции в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».