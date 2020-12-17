 

Украина захотела стать ключевым союзником США в Черноморском регионе

17.12.2020, 1:22, Новости дня
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Киев рассчитывает на систематическое партнерство с Вашингтоном и готов стать одним из ключевых союзников США в Черноморском регионе, сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Украина надеется на помощь США в вопросе вступления в НАТО. Стефанишина сказала, что ее страна уже значительно модернизировала вооруженные силы ради соответствия стандартам альянса. Кроме того, Киев выразил надежду на то, что «США продолжат прилагать свои усилия в том числе и в процессе мирного урегулирования конфликта» в Донбассе. По словам вице-премьера, «трудно переоценить роль», которую США «могли бы сыграть в продвижении «Крымской платформы», передает РИА «Новости».

Напомним, в Верховной раде создано межфракционное объединение «Крымская платформа». Сопредседателями объединения стали депутаты фракций «Голос», «Европейская солидарность» и «Слуга народа», среди которых предсказуемо оказался экс-глава запрещенного в РФ меджлиса крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. 



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