 

Байден заступился за сына

17.12.2020, 1:22, Новости дня
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Избранный президент США Джо Байден выразил уверенность, что его сын Хантер не нарушал закон.

По словам Байдена-старшего, которому был задан соответствующий вопрос, он «уверен», что его сын не совершал преступлений, передает РИА «Новости».

Напомним, американская прокуратура начала расследование налоговых дел Хантера Байдена. СМИ заявили, что тот скрыл около 400 тыс. долларов, которые заработал в украинской газовой компании Burisma. Стало известно, что минюст США запросил по делу в отношении Байдена-младшего данные о его связях с Burisma и другими организациями.



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