 

Мнение: Кем войдет в историю Дмитрий Рогозин?

17.12.2020, 0:58, Разное
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Останкинский суд Москвы обязал выплатить 70 тысяч рублей «в качестве компенсации морального ущерба, причиненного главе госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину» ООО «Неоход-медиа», ООО «ПремьерМедиаИнвест» и АО ИД «Аргументы недели».

Кроме того, суд обязал СМИ удалить статьи о Рогозине, в которых написано, что он станет «гробовщиком российского космоса», что «под руководством Рогозина окончательно разрушены крупные конструкторские бюро страны и институты, работавшие над космическими проектами», а также фразу «Рогозин хоронит космонавтику и именно таким войдёт в историю».

Стало интересно, если суд решил, что Рогозин не войдет в историю «гробовщиком российского космоса», кем же он войдет в историю? Неужели человеком, обеспечившим России космический прорыв? Может, мы чего-то не знаем про Дмитрия Рогозина?

На снимке: Дмитрий Рогозин, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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