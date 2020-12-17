Мнение: Танкист Зеленский

17.12.2020, 0:52, Разное

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Я сначала подумал что фейк и фотошоп, но нет, дно оказалось действительно пробито.

В Штабе командования сухопутных войск Украины установлен памятник, где Зеленский изображен в роли танкиста, рядом с двумя другими "героями" – командующим сухопутными войсками Сикорским и командующим группировкой ВСУ на Донбассе Наевым, с которых рисовали "отдавших жизнь за свободу Украины".

Они по сути сами себе памятники ставят, а Зеленский наверное "горел в танке под Дебальцево".