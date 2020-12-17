 

В России хотят ужесточить условия выдачи лицензии на оружие

17.12.2020, 0:48, Разное
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Руководитель общественного движения “За безопасность” Дмитрий Курдесов выступил с предложением ужесточить правила выдачи лицензии на оружие в России. Специалист предлагает дополнить список необходимых условий ещё одним документом.

Речь идёт о письменном согласии родственников желающего приобрести оружие. Курдесов пояснил, что многие россияне проживают в жилищах с маленькими детьми, которые могут добраться до оружия – это может привести к плачевным последствиям для всей семьи. Поэтому некоторые её члены могут быть против наличия оружия в доме, передаёт “Москва 24”.

В настоящее время для получения лицензии на приобретение оружия россиянам необходимо получить два заключения о медицинских обследованиях, пройти обучение по обращению с оружием и подать заявку в отделение Росгвардии. Хранить дома оружие можно только в сейфе, пишет RT.



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