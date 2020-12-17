Ученые выявили повышенный риск заражения SARS-Cov-2 от супругов

17.12.2020, 0:44, Разное

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В ноябре Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили о том, что примерно 53% людей, проживающих вместе с зараженным коронавирусом тоже заболевали в среднем в течение пяти дней. Группа американских исследователей решила выяснить, от кого из членов семьи исходит наибольшая опасность. В обзоре, опубликованном в JAMA Open, проанализированы 54 исследования из 20 стран, в которых включены данные в общей сложности 77,7 тысяч пациентов с COVID-19.

Результаты показали, что примерно 37,8% пациентов с COVID-19, состоящих в браке, передали инфекцию своим супругам. Вероятность заражения других членов семьи, проживающих в одном доме — бабушек, дедушек, сестер, братьев, – была значительно ниже. Скорее всего, это связано с тем, что супруги больше контактируют друг с другом: живут в одной комнате, спят в одной постели, и даже в случае заражения у них не всегда есть возможности для полноценной изоляции. Кроме того, уход за больным чаще всего ложится на плечи партнера, что также повышает риск заражения.

При этом авторам исследования не удалось определить риск заражения во время сексуального контакта между супругами. Ученые отметили, что для оценки этого пути передачи необходимы дополнительные исследования.

Есть и хорошие новости: если COVID-19 болен взрослый член семьи, вероятность передачи вируса детям достаточно невелика. Лишь 16,8% пациентов, попавших в исследования, заразили детей, с которыми проживают вместе. Возможно, это связано с тем, что дети значительно меньше подвержены инфицированию по сравнению со взрослыми.

«С учетом того, что людей с подозрением на коронавирус или подтвержденным COVID-19 отправляют на домашнюю изоляцию, домохозяйства остаются важным местом распространения SARS-CoV-2», – заключили авторы метаанализа. Ученые напомнили о необходимости соблюдать повышенную бдительность в случае болезни одного из членов семьи.

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