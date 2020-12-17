 

Суд оправдал калининградских врачей по делу о смерти младенца

17.12.2020, 0:40, Разное
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Калининградский областной суд признал невиновными врача-неонатолога Элину Сушкевич и исполняющую обязанности главного врача родильного дома Елену Белую в смерти недоношенного новорожденного ребенка. Об этом сообщает «Новый Калининград».

Суд вынес оправдательный договор на основании вердикта коллегии присяжных, которые заявили 10 декабря о невиновности врачей в смерти младенца.

Прокурор Анна Ефремова, как передает корреспондент издания, отметила, что оправдательный вердикт присяжных «обязателен для председательствующего и влечет за собой постановление в отношении Белой и Сушкевич оправдательного приговора».

У Сушкевич и Белой также есть право на реабилитацию.

Коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт Сушкевич и Белой 10 декабря. Пятеро участников коллегии оправдали медиков, трое признали виновными.

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В 2018 году в отношении и.о. главврача родильного дома Калининградской области №4 Елены Белой и неонатолога Элины Сушкевич возбудили уголовное дело. По версии следствия, Сушкевич, выполняя требование и. о. главврача, ввела недоношенному ребенку смертельную дозу сульфата магния, после чего тот скончался.

Сушкевич предъявили обвинение в убийстве малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК), а Белой — в организации убийства и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Обе женщины находились под домашним арестом.

В поддержку Сушкевич выступили медики по всей стране. В «Российском обществе неонатологов» заявили, что обвинения в адрес врача-реаниматолога «абсурдные по своей сути» и «не подкреплены серьезными научными данными».

Источник: Новая газета



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