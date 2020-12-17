 

Цена биткоина впервые превысила $20 тыс.

17.12.2020, 0:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

16 декабря курс биткоина достиг трехлетнего максимума. Об этом свидетельствуют данные сайта Coindesk.

В течение дня стоимость криптовалюты выросла с $19,4 тыс. до $20,8 тыс. 

Ранее максимальная цена была зафиксирована в 2017 году – тогда стоимость биткоина достигала $19,66 тыс.

Скриншот: coindesk.com

По информации Reuters, в 2020 году стоимость биткоина выросла более чем на 170% благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты.

Агентство отметило, что некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Эрдоган назвал условие вывода турецких войск из Сирии

11.09 / В Германии предупредили Украину о последствиях запрета импорта российского газа

21.10 / В России блогер избил девушку во время прямой трансляции

07.10 / “Везде с бокальчиком”. Победительницу “Холостяка 10” заподозрили в злоупотреблении алкоголем

02.07 / Кокорин сможет сыграть против “Зенита”, если “Сочи” заплатит 40 млн рублей

01.11 / Количество погибших при землетрясении в Турции возросло до 64 человек

07.07 / Учения экипажей военно-транспортной авиации прошли в Тверской области

28.07 / Удальцов арестован на 10 суток за организацию акций в поддержку Фургала

21.11 / Илларионов: Протесты в Беларуси закончатся победой белорусского народа только тогда, когда лидеры оппозиционного движения решат применять силу

28.10 / “Надеюсь, будет работать более успешно”. Притула поздравил Кличко с победой на выборах мэра Киева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска