 

Рада отправила в отставку министра по делам ветеранов, Кабмин одобрил выход Украины из ряда договоров СНГ. Главное за день

17.12.2020, 0:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Политик года и разочарование года

Центр Разумкова обнародовал результаты социологического опроса, который проводили 4–9 декабря. Согласно результатам исследования, больше всех украинцы разочарованы президентом страны Владимиром Зеленским (42,1% опрошенных). В то же время глава государства стал и политиком года – 19,9% респондентов отдали ему это звание. На втором месте по обеим позициям – пятый президент Украины Петр Порошенко (по 10,4%). 

Исследование показывает, что Зеленский теряет доверие граждан – спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 35,1% украинцев, это на 5,2 процентных пункта выше, чем показатель главы государства. 

В то же время в президентском рейтинге Зеленский удерживает лидерство. 

Украина вышла из ряда договоров СНГ

Кабинет Министров одобрил выход Украины из ряда энергетических международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.

Рада ратифицировала соглашение о партнерстве с Британией после Brexit

Верховная Рада приняла законопроект, которым ратифицировала соглашение с Великобританией о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Этот договор заменит Соглашение об ассоциации Украины и ЕС в вопросе торговли с Соединенным Королевством после Brexit

Генассамблея ООН осудила нарушение прав человека в Крыму

Генеральная Ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о ситуации с правами человека в оккупированном Россией Крыму. Резолюция осуждает нарушение прав человека на полуострове и подчеркивает, что жителям Крыма навязывают российское гражданство. 

Рада и Кабмин приняли ряд кадровых решений

Верховная Рада отправила в отставку министра по делам ветеранов Сергея Бессараба и решила отложить рассмотрение вопроса об увольнении министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского. 

Кабинет Министров сегодня согласовал кандидатуры Александра Старуха и Андрея Бойчука на должности председателей Запорожской и Ивано-Франковской областных государственных администраций. 

Протест на Майдане и создание координационного совета

На Майдане Незалежности второй день продолжается протест предпринимателей, которые требуют отменить кассовые аппараты и запрет на работу при жестком карантине с 8-го по 24 января следующего года.

Предприниматели привезли дополнительные палатки, генератор и листы пенопласта, чтобы на них сидеть. Полицейские сорвали несколько палаток и забрали пенопласт, произошла стычка, в результате которой никто не пострадал. 

Физлица-предприниматели будут продолжать акцию протеста, пока Верховная Рада не удовлетворит их требования, заявил корреспонденту “ГОРДОН” лидер инициативы “SaveФОП” Сергей Доротич. Несколько десятков активистов снова намерены ночевать на Майдане. 

Зеленский тем временем инициировал создание координационного совета, задачей которого будет решение проблем микробизнеса. Возглавит совещательный орган глава Офиса президента Андрей Ермак, он будет модерировать диалог с бизнесом. Первое заседание назначили на 18 декабря. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Участники протеста в Болгарии забросали здание правительства перепелиными яйцами

25.09 / Сыну брянского вице-губернатора предъявлено обвинение в смертельном ДТП

21.11 / Степанов объяснил, при каком приросте больных COVID-19 у медсистемы Украины возникнут серьезные проблемы

11.09 / Компания Apple выпустила iOS 14 beta 8 и iPadOS 14 beta 8

21.11 / “Большое строительство” и COVID-19. Ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”. Трансляция

03.07 / Россияне за рубежом: Поправки к Конституции закрепили принцип «своих не бросаем»

31.08 / Офис Зеленского назвал заявление Фокина по Донбассу «личной позицией»

25.07 / В полиции дали объяснения по поводу конфликта между армянами и азербайджанцами в Москве

21.10 / Звезда “Большой перемены” Крючкова госпитализирована

22.11 / В Ровно во втором туре выборов мэра лидирует Шакирзян – экзит-полл SOCIS

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска