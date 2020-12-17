Рада отправила в отставку министра по делам ветеранов, Кабмин одобрил выход Украины из ряда договоров СНГ. Главное за день

17.12.2020, 0:36, Новости дня

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Политик года и разочарование года

Центр Разумкова обнародовал результаты социологического опроса, который проводили 4–9 декабря. Согласно результатам исследования, больше всех украинцы разочарованы президентом страны Владимиром Зеленским (42,1% опрошенных). В то же время глава государства стал и политиком года – 19,9% респондентов отдали ему это звание. На втором месте по обеим позициям – пятый президент Украины Петр Порошенко (по 10,4%).

Исследование показывает, что Зеленский теряет доверие граждан – спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 35,1% украинцев, это на 5,2 процентных пункта выше, чем показатель главы государства.

В то же время в президентском рейтинге Зеленский удерживает лидерство.

Украина вышла из ряда договоров СНГ

Кабинет Министров одобрил выход Украины из ряда энергетических международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.

Рада ратифицировала соглашение о партнерстве с Британией после Brexit

Верховная Рада приняла законопроект, которым ратифицировала соглашение с Великобританией о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Этот договор заменит Соглашение об ассоциации Украины и ЕС в вопросе торговли с Соединенным Королевством после Brexit

Генассамблея ООН осудила нарушение прав человека в Крыму

Генеральная Ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о ситуации с правами человека в оккупированном Россией Крыму. Резолюция осуждает нарушение прав человека на полуострове и подчеркивает, что жителям Крыма навязывают российское гражданство.

Рада и Кабмин приняли ряд кадровых решений

Верховная Рада отправила в отставку министра по делам ветеранов Сергея Бессараба и решила отложить рассмотрение вопроса об увольнении министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

Кабинет Министров сегодня согласовал кандидатуры Александра Старуха и Андрея Бойчука на должности председателей Запорожской и Ивано-Франковской областных государственных администраций.

Протест на Майдане и создание координационного совета

На Майдане Незалежности второй день продолжается протест предпринимателей, которые требуют отменить кассовые аппараты и запрет на работу при жестком карантине с 8-го по 24 января следующего года.

Предприниматели привезли дополнительные палатки, генератор и листы пенопласта, чтобы на них сидеть. Полицейские сорвали несколько палаток и забрали пенопласт, произошла стычка, в результате которой никто не пострадал.

Физлица-предприниматели будут продолжать акцию протеста, пока Верховная Рада не удовлетворит их требования, заявил корреспонденту “ГОРДОН” лидер инициативы “SaveФОП” Сергей Доротич. Несколько десятков активистов снова намерены ночевать на Майдане.

Зеленский тем временем инициировал создание координационного совета, задачей которого будет решение проблем микробизнеса. Возглавит совещательный орган глава Офиса президента Андрей Ермак, он будет модерировать диалог с бизнесом. Первое заседание назначили на 18 декабря.