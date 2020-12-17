 

Капсула с образцами лунного грунта приземлилась в Китае

17.12.2020, 0:28, Новости дня
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Возвращаемая капсула китайского беспилотного космического аппарата «Чанъэ-5» с образцами лунного грунта успешно приземлилась на севере КНР, сообщило Синьхуа.

Возвращаемая капсула приземлилась на территории автономного района Внутренняя Монголия и доставила на Землю около 2 кг лунной породы. Китай стал первой за последние 44 года страной (после советского аппарата «Луна-24» в 1976 году), реализовавшей проект по доставке на Землю геологических образцов с поверхности Луны, передает ТАСС.

Напомним, 23 ноября китайская тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с возвращаемым зондом «Чанъэ-5» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. 1 декабря Китай объявил об успешной посадке зонда на Луне. На следующий день после посадки китайский зонд приступил к сбору образцов грунта, а 3 декабря завершил операцию. 4 декабря возвращаемый космический аппарат «Чанъэ-5» впервые в истории прислал динамичный снимок государственного флага Китая на фоне ландшафта естественного спутника Земли. 6 декабря образцы лунного грунта перегрузили на возвращаемый модуль китайского космического аппарата «Чанъэ-5».



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