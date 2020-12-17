Контроль за соблюдением мер против COVID-19 усилен в Москве

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17.12.2020, 0:28, Новости дня
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Усилен контроль за соблюдением масочного режима и работой ресторанов, сообщил руководитель главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

Он сообщил, что усилен контроль «использования масок» посетителями ТЦ, а также контроль «режима работы кафе, баров, ресторанов, ночных клубов». Данчиков заверил, что контрольное управление «эту работу будет продолжать все праздничные дни». Власти города «не видят необходимости введения дополнительных ограничений», вызванных ситуацией с коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Данчиков указал, на важность для всех «юридических лиц, предприятий, кафе, ресторанов, баров, физических лиц строго соблюдать установленные требования», чтобы «победить коронавирусную инфекцию и не принимать более серьезных ограничений», передает ТАСС.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения по коронавирусу, скорее всего, сохранятся в течение ближайших месяцев. При этом в городе на новогодние праздники не планируется вводить дополнительных ограничений по коронавирусу, власти не собираются ограничивать работу метро.



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