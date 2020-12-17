Что после смерти человека происходит с его душой?

17.12.2020, 7:05, Разное

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Мы никогда не бываем готовы к смерти близкого человека. Ранее были опубликованы советы практического характера о том, как следует поступать, если умер близкий человек. Но как смириться со смертью близкого психологически и эмоционально? Возможно, лучший выход – это утешать себя мыслью о том, что после смерти человека продолжает жить его душа.

Путь души, покинувшей тело. Девять каналов

Когда душа, которая кажется нам чем-то призрачными и невесомым, покидает тело, в нем сразу же начинаются процессы разложения. В момент смерти душа покидает тело через определенный канал. Туннель, который описывают люди, пережившие клиническую смерть, – это ничто иное, как канал в нашем теле. В теле имеются девять основных отверстий – в ушах, глазах, во рту, ноздрях, половых органах и прямой кишке. Помимо этих отверстий существуют и другие, а именно, пупок и так называемый родничок (ямка в черепе новорожденного, которая легко прощупывается).

Согласно эзотерическому учению о мире, через эти каналы может выходить душа. После смерти люди посвященные могут определить, в которую сферу бытия отправилась душа. Если душа покинула тело через рот, то она вернется на Землю, если через левую ноздрю – отправится в сферу Луны, если через правую ноздрю, – перенесется в сферу Солнца. Если душа выйдет через пупок, она окажется в планетной системе, находящейся ниже Земли, если через половые органы, – то попадет в мрачное подземное царство.

Где находится душа вскоре после смерти человека?

В течение 40 дней после того, как душа покинула тело, она находится в том месте, где жил человек. В этот период душа находится в тонком ментальном тело, которое имеет привычки и желания живого существа, но не имеет возможности их реализовать. Если вы хотите испытать это ощущение, представьте себе, что Вы едите упакованное мороженое и пытаетесь ощутить его вкус. Когда душа, покинувшая тело тело, смотрится в зеркало, она себя не видит и от этого испытывает глубокое отчаяние. Поэтому существует обычай закрывать зеркала в доме умершего.

В первый день после смерти человека душа находится в состоянии смятения, не понимая, как она будет жить без тела. Поэтому у некоторых народов существует обычай сразу же хоронить покойного. Пока тело не погребено, душа будет постоянно находиться поблизости от него. После захоронения тела душа будет видеть процесс его разложения. Пока тело не разложится, душа будет время от времени возвращаться к телу, так как ей будет трудно расстаться с той внешней оболочкой, в которой она жила, с которой сроднилась и которая была очень дорога ей.

На 3-4-й день после смерти человека душа пытается успокоиться, “бродит” по окрестностям и, как правило, возвращается в дом покойного. Родственники в этот период не должны бурно проявлять отчаяние, громко плакать, потому что душа, слыша это, испытывает тяжелые муки. В этот период следует читать священные писания и говорить душе, что делать дальше.

Духи все слышат, ведь они находятся рядом с нами. Смерть – это этап перехода к новой жизни, смерти как таковой не существует. Так, как мы меняем одежду, так и душа со временем сменяет одно физическое тело на другое.