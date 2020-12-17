Монстр из озера Бросно

17.12.2020, 6:55, Разное

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В мире существует много озёр, в которых якобы обитают неизвестные науке чудовища. Ну кто же не знает о Несси из Лох-Несса или о монстре озера Кок-Коль? Не меньшей популярностью пользуется и легенда о таинственной рептилии, живущей в озере Бросно, расположенном в Тверской области. Гигантский доисторический монстр, по слухам, утаскивает на дно своих жертв и поедает их. Однако исследователи считают, что причина исчезновения людей кроется в другом.

При относительно небольшой площади (чуть больше 7 кв. км.) Бросно значительно глубже Селигера: чтобы добраться до дна в некоторых местах, нужно опуститься на 40 м. Разумеется, без специального оборудования это сделать невозможно… Да не очень-то и хочется, учитывая репутацию озера.

Когда-то по берегам Бросно жили люди. Но постепенно они уходили из этих мест, якобы из-за чудища, обитающего в водоёме. Судя по легендам, об опасности, таящейся на дне озера, местные жители узнали несколько сотен лет назад…

Первое упоминание об озерном монстре относится к тому времени, когда в этих краях пролегал путь «из варяг в греки». Согласно летописям, варяги шли, нагруженные награбленными ценностями. Когда войско поравнялось с озером, варяжский князь заметил посреди него небольшой островок, немного возвышающийся над водой, и решил спрятать на нём свои трофеи. Ведь впереди его ждало много городов, где можно было разжиться ценными вещами. Закопав сокровища, варяги сели в ладью и поплыли к берегу. Но тут воды озера разошлись, из глубины показался огромный монстр и поглотил островок. Кстати, в летописях есть упоминание об этом кусочке суши: «ис того озера Бросна выходила из воды гора песчаная, ото дна воды вверх с сажень, и стояла так двана-десят дней». Местные рыбаки сушили на островке сети, пока однажды он окончательно не ушёл под воду.

Ещё одна легенда повествует о том, как чудище спасло Русь от татаро-монгольского нашествия. Войско Батыя остановилось на берегу озера, чтобы передохнуть. Лошадей отвели на водопой. В следующий момент из воды вынырнуло огромное чудовище и почти мгновенно проглотило всех коней и тех воинов, что оказались в опасной близости к водоёму. Не на шутку испугавшийся Батый дал команду поворачивать обратно.

В следующий раз монстра видели в 1824 году, но подробности этой встречи не сохранились.

Новые встречи

Видимо, чудище озёрное пыталось по-своему защищать землю Русскую. Во время Великой Отечественной войны местный житель Савелий Калмыков, которому тогда было 12 лет, видел такую картину. Подбитый немецкий самолёт падал прямо на водную гладь озера. Лётчик пытался дотянуть до берега. И ему даже удалось выровнять машину на высоте 5 м, но из озера поднялся столб воды, толкнул самолёт прямо на лету, и тот упал в воду. Все это происходило на глазах у мальчишек, которые с гордостью потом вспоминали подвиг «Бросни», как они называли чудище.

Потом о нём долгое время не было никаких вестей — вплоть до 2001 года, когда люди вновь удостоились свидания с монстром. Очевидцы описывали его как огромного ящера с длинной шеей и зубастой пастью. Вроде бы даже кому-то удалось его сфотографировать и снять на видео.

Через несколько лет появилось сообщение, что чудище съело маленькую девочку.

Правда, достоверность этого факта проверить не удалось. Родители девочки с друзьями устроили на берегу озера пикник, а ребёнок играл у воды, бросая в озеро камешки. В какой-то момент девочка прибежала к взрослым и закричала, что видела чудовище в воде. Но родители не обратили на это внимания. Ребёнок снова отправился к воде, и больше его никто не видел. По официальной версии, девочка утонула.

Ещё одну историю рассказывал питерский рыбак. Он ловил рыбу на озере, а резиновую лодку оставил на воде, привязанной к коряге. Пока он варил себе уху, услышал странный хлопок. В следующее мгновение пожеванная резина плюхнулась рядом с костром. По воде шли огромные круги…

Впрочем, лодки в этих местах воруют часто. И списывать всё на проделки монстра сложно. Тем не менее вину за все необъяснимые происшествия приписывают чудищу. Якобы оно утащило палатку у семейной пары, отдыхавшей на берегу. Когда молодые люди вернулись из леса с хворостом, увидели, что палатки нет, а костёр залит водой. И снова по озеру шли круги.

Слухами земля полнится

Необычными явлениями, происходящими на озере, заинтересовался «Космопоиск» (организация по исследованию аномальных явлений), который весной 2002 года направил туда экспедицию.

Эхолоцирование показало, что максимальная глубина озера в отдельных местах составляет 43 м. При этом на некоторых участках дно имеет подвижность. Кроме того, выяснилось, что крупному хищнику питаться в озере почти нечем.

Общение с местными жителями почти ничего не прояснило. Никто из них ничего не слышал об исчезнувшей девочке. Зато люди показали видео, запечатлевшие чудовище. Да только при детальном рассмотрении оказалось, что на одном из них снят кабан, переплывающий Бросно, а на другом — утка с длинной шеей.

Правда, нашлись двое мужчин, которые обещали показать логово чудища за 25 тысяч долларов. Но, узнав, что перед ними члены научной экспедиции, а не зеваки, заявили, что ничего не знают и не видели. Позже выяснилось, что один из них приобрёл озеро и собирался построить турбазу на берегу. А сенсации, как известно, привлекают туристов.

Тем не менее слухи на пустом месте не рождаются.

В поисках истины

Экспедиция уже подходила к концу, когда исследователи обнаружили природный феномен, который, видимо, и стал пищей для слухов о чудище. Эхолот, который минуту назад зафиксировал глубину 35 м и студенистое дно, вдруг стал показывать, что глубина увеличивается, а посреди водяного столба можно было различить большой объект. Исследователи решили бросить в него петарду. Нечто сдвинулось с места и стало подниматься вверх вместе с дном. А потом остановилось в 1,5 м под лодкой. На воде вокруг лодки начали образовываться пузыри.

Попытки дотянуться до чудища веслом успехом не увенчались. Вода продолжала пениться, и в воздухе густо запахло чем-то тухлым. Люди решили, что нужно побыстрее уносить ноги.

Уже на берегу специалисты проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что причиной образования студенистого дна являются сероводородные гидраты, накапливающиеся на глубине под давлением водяного столба. Чтобы привести в движение гидратную подушку, достаточно падения небольшого камешка или очень громкого хлопка. Хорошо, что в тот день в лодке никто не курил, иначе взрыв был бы неминуем. Плавсредство разорвало бы на куски, и со стороны это выглядело бы так, будто его истерзала огромная пасть. В полном соответствии с легендами.

Экспедиция 2003 года обнаружила в окрестностях озера остатки мегалитов и «указатель», выложенный из крупных камней. Следуя по нему, исследователи нашли под водой отверстие диаметром 3 м. Но какова его природа и куда оно ведёт, установить не удалось.

В 2007 году специалисты «Космопоиска» снова прибыли на озеро — на этот раз с приборами для подводного мониторинга и камерами. Использование спецоборудования позволило подтвердить выводы первой экспедиции: слухи о чудище действительно появились из-за выделений газов гидратным дном.

Выяснили исследователи, и что за гора-островок появлялась на Озере почти четыре века назад. Путь к месту её появления исследователям подсказало название деревни — Выползово. Именно напротив этого населённого пункта и находится участок озера с гидратным дном. Скорее всего, в один прекрасный момент газы, накопившиеся под студенистым дном, просто подняли его — и над озером появилась гора, «выползла». А через какое-то время столь же «дивным» образом «уползла».

Выходит, незачем бояться встречи с чудищем из Бросно: чтобы её избежать, достаточно просто ничего не бросать в воду и не курить поблизости. Правда, совсем недавно появилась новая, пока ещё не проверенная версия. Согласно ей, некоторые растения и грибы, растущие по берегам озера, могут накапливать в себе сероводород. Так что…