Мнение: Помощь Дмитрию Деркачу

16.12.2020, 23:58, Разное

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Необходима помощь ополченцу Дмитрию Деркачу, получивший в 2017-м году тяжелое ранение головы под Горловкой.

Деркач. Дмитрий Вадимович.позывной "Дерзкий". 01.08.1991г.р.

Получил тяжёлое ранение в голову в районе Горловки, пос.зайцево верхняя жовонка 21.03.2017г

Характер ранения – Слепое ранение головы с повреждением оболочки и вещества мозга с левосторонним гемопорезом.

Имеет двоих детей – сына 9 и дочь 11 лет .Жена Димы умерла 25 апреля 2020г тёща 9 июня 2020 г

Ранение скверное, каждое утро Дима благодарит бога, за то что проснулся. Парень один воспитывает детей. Дмитрий действующий военный, с момента ранения находится на больничном. Парень переживает что в любой момент может случиться страшное и дети могут остаться сиротами, по этому обратился за помощью! Дмитрию необходима реабилитация и постоянное наблюдение и лечение последствий ранения, что бы как то продлить дни его жизни и поставить детей на ноги. С УВ. Дерзкий!!! Русские своих не бросают!!!

Карта Сбер. Александр Ч. 5336 6903 2710 3513

Информацию прислал "Зима".

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