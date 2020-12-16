Володин о выборах в США: Спектакль без хорошего финала

16.12.2020, 23:54, Разное

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В Соединенных Штатах любое действие театрализовано, отметил спикер. Раньше всему миру показывали хорошо поставленный спектакль с избранием коллегии выборщиков и конкуренцией за каждый голос, но на этот раз хорошего финала не получилось, сказал Володин.

По его словам, отличительной чертой предыдущих десятилетий было то, что выборы признавались при любом итоге. “Сегодня, по-видимому, США входят в новый этап для себя, когда кандидаты и партии с итогами выборов не согласны. При этом они основываются на фактах, которые действительно говорят о том, что так выборы проводить нельзя”, – сказал спикер ГД в интервью “Российской газете”.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Через несколько дней Джо Байден объявил себя победителем. Дональд Трамп пытался оспорить итоги выборов. Юристы республиканцев подали иски в суды, но безуспешно. 24 ноября глава Белого дома распорядился начать процесс передачи власти.