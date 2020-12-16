 

Ученые нашли связь между депрессией и заболеваниями сердца

16.12.2020, 23:54, Разное
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Британские ученые из Кембриджского университета выявили взаимосвязь между депрессией и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, в рамках которого специалисты изучили медицинские карты более 500 тысяч человек.

Эксперты спрашивали у них о симптомах депрессии и в зависимости от ответа присваивали пациентам баллы. Чем тяжелее были симптомы, тем выше был бал. Выяснилось, что в течение следующих 10 лет среди тысячи людей с наиболее высокими баллами произошел 21 сердечный приступ и 15 инсультов, сообщает телеканал “360”.



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