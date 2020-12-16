Тайные государевы люди

16.12.2020, 23:46, Разное

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Зачем Госдума хочет засекретить имущество силовиков.

Удалая тройка думских борцов за государственную безопасность от «иностранного вмешательства» — Василий Пискарев, Дмитрий Савельев и Дмитрий Вяткин — занялась обеспечением душевного спокойствия российских силовиков и чиновников. И внесла законопроект, объявляющий конфиденциальными сведения о «личности и имуществе» указанных лиц. Если этот законопроект примут — на борьбе с коррупцией, как и на журналистских расследованиях, можно будет смело поставить крест.

В пояснительной записке авторы проекта выражают трогательную заботу о недопустимости «несанкционированного опубликования» сведений о «фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни» сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что «негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями».

Во-первых, хотелось бы понять, в какой степени опубликование сведений о частной жизни указанных лиц негативно сказывается на их работе.

Какие именно сведения о судьях, будучи опубликованными, мешают отправлению правосудия и почему мешают? Сведения о том, что у них «липовые» дипломы или диссертации? Сведения об их близком знакомстве или совместных развлечениях с теми, в отношении кого они должны вершить правосудие? Или что-то другое?

А во-вторых, в проекте закона, если внимательно его прочесть, речь идет вовсе не о разглашении «событий и обстоятельств частной жизни» силовиков и чиновников.

Написано совсем другое: предлагается фактически засекретить самое «больное» для российских коррупционеров, а именно сведения об их имуществе.

Действующий уже четверть века закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» допускает такую меру госзащиты, как «обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице».

К «защищаемым лицам» относятся судьи, арбитражные и присяжные заседатели, прокуроры, следователи, дознаватели, лица, осуществляющие оперативно-разыскную (через а – по новой норме:) деятельность, сотрудники МВД, уголовно-исполнительной системы, военнослужащие внутренних войск, Росгвардии и внешней разведки, сотрудники Следственного комитета, работники «контрольных органов Президента РФ», сотрудники органов государственной охраны, работники таможенных и налоговых органов, антимонопольных органов, федеральных органов государственного контроля, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Счетной палаты РФ, а также «иные категории государственных и муниципальных служащих по перечню, устанавливаемому Правительством РФ». То есть практически все силовики и — по решению правительства — почти любые чиновники.

Однако в действующей редакции закона государственная защита вводится только тогда, когда для этих лиц «существует угроза посягательства на их жизнь или здоровье в связи со служебной деятельностью». То есть когда им реально угрожает опасность — и потому надо скрыть сведения о них от посторонних глаз.

Теперь же бравая тройка депутатов предлагает установить возможность запрета по требованию ФСБ на разглашение сведений о личности и имуществе защищаемых лиц независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности.

Запрет может вводиться «одновременно с их вступлением в должность или назначением на должность» и касаться как самих «защищаемых лиц», так и их близких. При этом «перечень защищаемых лиц, в отношении которых может применяться такая мера безопасности, определяется руководителем соответствующего государственного органа». И выдавать вовне сведения о «защищаемых лицах и их имуществе» можно будет либо в случае, когда они сами согласились на «выдачу» этих сведений, либо при «выяснении указанных сведений в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства», либо «в связи с производством по уголовному делу».

Иначе говоря, по требованию ФСБ можно будет фактически засекретить все, что касается личности и имущества судей, прокуроров, следователей, «росгвардейцев», полицейских, других «силовиков» и «контролеров», а также произвольного числа чиновников. И не только их самих, но и их близких. Ради их душевного спокойствия никто из посторонних не должен знать, кто они и чем владеют.

Нетрудно догадаться, что в случае принятия такого закона ни оппозиционные политики, ни журналисты, ни обычные граждане не смогут официально получить никакой информации о чиновниках и «силовиках», а также о членах их семей — и особенно об их имуществе, — кроме той, которую они сами захотят предоставить.

Даже в ответ на депутатские запросы в соответствующие ведомства будут приходить отказы в предоставлении информации.

Будет невозможно легальным путем узнать, чем и с какого времени владеет тот или иной чиновник, судья, прокурор или другой «силовик».

Станут бессмысленными любые журналистские и депутатские расследования.

И станет практически невозможным добиться возбуждения уголовных дел о коррупции по итогам таких расследований.

А если и удастся что-то «накопать» — можно будет нарваться на судебное (и в том числе уголовное) преследование за «нарушение конфиденциальности».

Собственно, именно такой и видится истинная цель этого закона: бороться не с коррупцией, а с теми, кто ее расследует.

Последнее.

Анализировать то, что вносят и принимают в Государственной думе, противно, но необходимо — потому что по этим законам нам потом приходится жить и работать.

Да, почти все это после смены власти будет отменено одним большим пакетом — как законодательный мусор.

И в том числе для этого и нужна смена власти, чтобы выкинуть этот мусор.

И чтобы больше не было таких законов.

Борис Вишневский

обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга