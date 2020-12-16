На заседание ТКГ не явился Грызлов – украинская делегация

16.12.2020, 23:42, Новости дня

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На заседание трехсторонней контактной группы, которое прошло в онлайн-формате, не явился полномочный представитель президента России Борис Грызлов. Об этом пресс-служба украинской делегации сообщила в Facebook.

“Сегодня в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций. К сожалению, мы не увидели в трехсторонний контактной группе господина Грызлова”, – сказано в релизе.

О причинах отсутствия Грызлова не сообщается.

Пресс-служба украинской делегации отметила, что Украина на заседании ТКГ напомнила: позиция Киева заключается в том, что основанием для урегулирования конфликта являются Минские договоренности как такие и комплекс договоренностей, достигнутых во время саммитов “Нормандской четверки”. Для этого и предложен “План совместных шагов”, говорится в релизе.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук на заседании повторил свое требование к российской стороне взять на себя политическую ответственность. Россия должна официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже на саммите в 2019 году, подчеркнул он.

Кроме того, пресс-служба украинской делегации отметила, что через пять суток у российской стороны не останется формальных поводов не открывать со стороны боевиков контрольные пункты въезда-выезда “Счастье” и “Золотое” в Луганской области.

Все технические условия для такого открытия (в частности, точка разворота автобусов) к тому времени будут выполнены правительством Украины, подчеркнули в делегации.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/162636075646811

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В Париже 9 декабря состоялся саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.