Путину не доверяют более 72% украинцев – соцопрос

16.12.2020, 23:42, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Среди лидеров иностранных государств граждане Украины больше всего доверяют канцлеру Германии Ангеле Меркель, меньше всего – президенту РФ Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Info Sapiens по заказу Центра “Новая Европа”.

В частности, о доверии Меркель заявили 59,71% опрошенных; 24,13% респондентов при этом сказали, что совсем не доверяют или скорее не доверяют канцлеру ФРГ.

Чуть более 48% украинцев доверяют президенту Польши Анджею Дуде (не доверяют 22,05%), президенту Франции Эммануэлю Макрону доверяют 42,43% опрошенных (свыше 33% – не доверяют). В первую пятерку также вошли Александр Лукашенко, которому доверяют 37,8% опрошенных, и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с уровнем доверия 36,75% (не доверяют главе британского правительства 24,43%).

Наивысший уровень недоверия у опрошенных украинцев – к российскому президенту Владимиру Путину. Ему не доверяют два из трех респондентов (72,45%). В тройку мировых лидеров, которым больше всего не доверяют граждане Украины, также вошли действующий президент США Дональд Трамп (50,37%) и считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко (48,28%).

Графика: Центр “Новая Европа“ / New Europe Center

Опрос проводился 6–19 ноября 2020 года во всех регионах Украины, кроме оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, методом личных интервью дома у респондентов. В исследовании приняли участие 2029 граждан старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.