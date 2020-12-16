Указан срок передачи ВМФ крейсера «Адмирал Нахимов» после модернизации

16.12.2020, 23:34, Новости дня

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Ожидается, что ВМФ РФ получит тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после ремонта с модернизацией в конце 2022 года, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Криворучко сообщил, что «как и запланировано, получение корабля ожидается в конце 2022 года». По его словам, указанные «сроки не подвергаются сомнению». После модернизации крейсер сможет применять гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», передает РИА «Новости».

Напомним, журнал Military Watch оценил перспективные возможности крейсера «Адмирал Нахимов» после завершения модернизации. Издание назвало его «самым опасным военным кораблем России». National Interest включил ракетные крейсеры проекта «Орлан» («Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев») в число самых опасных кораблей на планете.