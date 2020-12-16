 

Указан срок передачи ВМФ крейсера «Адмирал Нахимов» после модернизации

16.12.2020, 23:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ожидается, что ВМФ РФ получит тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после ремонта с модернизацией в конце 2022 года, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Криворучко сообщил, что «как и запланировано, получение корабля ожидается в конце 2022 года». По его словам, указанные «сроки не подвергаются сомнению». После модернизации крейсер сможет применять гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», передает РИА «Новости».

Напомним, журнал Military Watch оценил перспективные возможности крейсера «Адмирал Нахимов» после завершения модернизации. Издание назвало его «самым опасным военным кораблем России». National Interest включил ракетные крейсеры проекта «Орлан» («Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев») в число самых опасных кораблей на планете.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Карабахе

21.07 / Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай

20.09 / Унижал честь и достоинство евреев. Полицейские сообщили о задержании в Умани пропагандиста расовой ненависти

24.09 / Эксперт заявил о колоссальном значении расширения программы газификации для Хабаровского края

17.10 / Восстановлена работа системы подачи воздуха на МКС

20.07 / Лидеры ЕС снова не договорились о формировании семилетнего бюджета

18.07 / В Крыму отреагировали на новое административное деление полуострова Киевом

27.06 / В двух американских городах протестующие напали на полицейские участки

23.09 / Названа дата презентации смартфона Google Pixel 5

27.09 / Азербайджан заявил о взятии ряда стратегических высот в Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска