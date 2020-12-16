В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

16.12.2020, 23:34, Новости дня

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За сутки в Москве умерли 76 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

Как передает ТАСС, общее число случаев коронавируса, зафиксированных за все время в российской столице – 708530. При этом 545430 человек вылечились. 10171 вирус-положительный пациент скончался (накануне умерли 73 пациента с коронавирусом).

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения по коронавирусу, скорее всего, сохранятся в течение ближайших месяцев. При этом в городе на новогодние праздники не планируется вводить дополнительных ограничений по коронавирусу, власти не собираются ограничивать работу метро.