Мнение: Страна увидит Путина!

16.12.2020, 23:10, Разное

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Чуть не пропустил. Оказывается, завтра пройдет очень важное для страны мероприятие. Ежегодную прямую линию с такой же ежегодной большой пресс-конференцией Кремль решил совместить. Из-за ковида. Хотя, казалось бы, причем тут коронавирус, если Путин все-равно будет в режиме видеоконференции?

Из-за ковида могли бы и вообще отменить оба мероприятия. Не думаю, что население начало бы бузить, требуя проведения проймой линии и пресс-конференции. Или я ошибаюсь? Отмена этих меропритий может нарушить душевное равновесие россиян?

Рис.отсюда