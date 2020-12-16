 

Мнение: Страна увидит Путина!

16.12.2020, 23:10, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Чуть не пропустил. Оказывается,  завтра пройдет очень важное для страны мероприятие. Ежегодную прямую линию с такой же ежегодной большой пресс-конференцией Кремль решил совместить. Из-за ковида. Хотя, казалось бы, причем тут коронавирус, если Путин все-равно будет в режиме видеоконференции?

Из-за ковида могли бы и вообще отменить оба мероприятия. Не думаю, что население начало бы бузить, требуя проведения проймой линии и пресс-конференции. Или я ошибаюсь? Отмена этих меропритий может нарушить душевное равновесие россиян?

Рис.отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / Мнение: Грозное русское сопение

21.07 / Мнение: Историческое кино

27.11 / Врач рассказал о простом способе восстановить легкие после коронавируса

19.10 / Названы три причины потери обоняния

22.10 / Мнение: Будущее ИГИЛ в Афганистане

29.06 / «Богиня!»: Екатерина Варнава оголилась для новой фотосессии

06.07 / Владимир Путин высказался о закрытых границах для россиян

15.12 / Назван период наивысшего риска осложнений и смерти после госпитализации по поводу COVID-19

24.08 / Мнение: Навальный был отравлен

15.09 / Ученые планируют создавать в лабораторных условиях полноценные человеческие организмы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска