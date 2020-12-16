Мнение: Правозащитная премия для педофила

16.12.2020, 23:04, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Педофила Дмитриева из "Мемориала" наградили правозащитной премией.

Историк Юрий Дмитриев стал одним из лауреатов премии «За права человека и верховенство закона», присуждаемой ежегодно Францией и Германией. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщает DW со ссылкой на МИД ФРГ. По мнению учредителей премии, вовлеченность Дмитриева в сохранение памяти сталинских репрессий заслуживает «особого упоминания» в том числе из-за «противоположных» тенденций в российской исторической политике.

Всего лауреатами премии, которая вручается с 2016 года, стали пятнадцать активистов со всего мира, в том числе из Китая, Ливана, Бразилии и Словакии. «Мы должны продвигать и защищать права человека, которые являются гарантией мира, стабильности и правосудия на планете», — говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Франции и Германии Жан-Ива Ле Дриана и Хайко Мааса.

Историк Юрий Дмитриев известен своей деятельностью в области сохранения памяти жертв сталинских репрессий. Он исследовал массовые захоронения времен Большого террора и основал мемориальный комплекс «Сандормох». В его книге был опубликован самый полный список имен убитых на этом расстрельном полигоне в Карелии в 1937-38-м годах.

В 2016 году Юрия Дмитриева задержали по подозрению в изготовлении порнографических фотографий его приемной дочери. По версии следствия, историк семь лет снимал ее в обнаженном виде и изготавливал порнографию с помощи этих материалов. Дмитриев заявил, что фотографировал дочь лишь раз в месяц и перестал это делать, как только девочка выросла.

Через два года суд оправдал историка по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии, приговорив его к двум с половиной годам ограничения свободы по делу о хранении старого ружья. Затем суд Карелии отменил оправдательный приговор, а Дмитриева вновь арестовали.

В июле 2020 года Юрия Дмитриева приговорили к трем с половиной годам колонии строго режима по обвинению в насильственных действиях сексуального характера. В сентябре Верховный суд Карелии ужесточил наказание 64-летнему историку до 13 лет лишения свободы. 14 декабря Кассационный суд принял жалобу защиты на приговор Дмитриеву.

Правозащитники считают дело Юрия Дмитриева политическим, а в поддержку историка неоднократно писались открытые письма. В июле Евросоюз призвал Россию освободить Дмитриева и назвал его содержание под стражей «очередным звеном в нарастающей цепочке арестов правозащитников» в РФ.

https://clck.ru/SUabT – цинк

Усилия педофилов из "Мемориала" по борьбе с гидрой сталинизма в России были должным образом оценены спонсорами "Мемориала".

Именно такие люди должны бороться с "противоположными тенденциями" в российской исторической политике. Ради стабильности и правосудия на планете.

"Мемориал" конечно же должен быть запрещен на территории РФ, а педофилы должны сидеть.