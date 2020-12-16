Володин: Принятие поправок к Конституции повысило стандарты жизни граждан

16.12.2020, 23:00, Разное

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Председатель ГД упомянул поправку о праве на доступную и качественную медицинскую помощь. Он обратил внимание, что в США нет такой конституционной нормы.

По словам Володина, работа по законодательному обеспечению изменений идет активно. Необходимо, что граждане как можно быстрее почувствовали результат, сказал спикер.

“Для нас это приоритет. И мы постараемся как можно быстрее работу эту завершить”, – сказал председатель нижней палаты в интервью “Российской газете”.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции прошло 1 июля 2020 года. Явка составила почти 68%. Изменение основного закона поддержали более 77% проголосовавших.